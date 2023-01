Erling Haaland enregistre un record spécial après un but contre Everton

L’année 2022 a battu des records pour Erling Haaland puisqu’il est devenu le premier joueur à marquer le plus grand nombre de buts avant le début de l’année en une seule saison de Premier League. L’exploit est venu à Haaland lorsqu’il a marqué son 21e but en championnat contre Everton.

Samedi 31 décembre, Haaland a donné l’avance indispensable à Manchester City au stade Etihad. Cependant, Demarai Gray a répondu avec un sublime effort de curling depuis le bord de la surface juste après une heure du but de Haaland et a placé son équipe en bonne position.

Le match s’est terminé par un match nul et a mis fin à trois défaites consécutives en championnat pour Everton. Cela a également libéré une certaine pression sur le manager Frank Lampard. Cependant, il n’a pas pu inspirer son équipe à la victoire car le but de Demarai Gray n’a accordé qu’un match nul.

Au début, Haaland s’est accroché à une belle balle en profondeur de Kevin De Bruyne et a contourné Jordan Pickford mais a tiré dans le filet latéral. Cependant, Haaland n’a réussi que lorsque Riyad Mahrez s’est frayé un chemin à travers la zone et s’est retiré pour Haaland, qui a ensuite terminé cliniquement au virage.

City avait pris les devants et envisageait de continuer la même chose en seconde période également. Mais la seconde mi-temps a démarré lentement et s’est finalement interrompue lorsque l’un des arbitres assistants a dû faire réparer son équipement de communication.

Quelques minutes plus tard, le jeu reprenait et cette fois Everton ne se trompait pas et égalisait.

Tout cela grâce à Gray alors qu’il chargeait dans la zone, et alors même qu’il glissait, il essayait de réduire l’intérieur de Manuel Akanji, pour ensuite rapidement boucler un tir dans le coin supérieur.

2022 a été phénoménal pour Haaland car à la fin de l’année, il est devenu le joueur le plus rapide à marquer 20 buts en Premier League après avoir terminé un doublé à Elland Road. Il a également dépassé le total de buts de son père Alfie Haaland en Premier League (18).

Haaland sera désormais vu en action contre Chelsea le 6 janvier (vendredi). Actuellement, son club compte sept points et se situe en dessous d’Arsenal au classement de la Premier League.

