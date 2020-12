La fenêtre de transfert de janvier s’ouvre dans quelques jours et la spéculation s’intensifie sur les transactions potentielles. Découvrez les derniers potins ci-dessous et voir toutes les offres officielles ici.

Chelsea donne la priorité à Haaland

Chelsea donnerait la priorité à la signature Erling Haaland dans le mercato de janvier, selon le journaliste de Sky Sports Italia Angelo Mangiante.

Les Blues ont été les plus gros dépensiers de la Premier League cet été après avoir dépensé environ 250 millions de livres sterling sur Hakim Ziyech, Edouard Mendy, Ben Chilwell et Timo Werner.

– FC 100: Haaland deuxième derrière Lewandowski au monde

Cependant, il semble que Chelsea n’a pas encore fini de dépenser selon Mangiante, et Frank Lampard a discuté de la perspective de signer la star du Borussia Dortmund Haaland alors qu’il cherche à continuer à transformer les Blues en prétendants au titre de Premier League.

Haaland sera probablement l’un des joueurs les plus recherchés d’Europe lorsque la fenêtre de transfert rouvrira et Chelsea devrait faire face à une forte opposition de Manchester United, Manchester City, Bayern Munich et Real Madrid.

Chelsea a trois attaquants dans les livres, mais Olivier Giroud a été lié à un départ de l’ouest de Londres, tandis que Werner n’a pas été à la hauteur des attentes et a été remplacé à la mi-temps lors de la défaite 3-1 des Blues le lendemain de Noël contre Arsenal. .

Frank Lampard voudrait toujours renforcer son équipe de Chelsea et a fait de la sensation de Dortmund Erling Haaland sa cible principale. Alexandre Simoes / Borussia Dortmund via Getty Images

Arsenal se tourne vers Brandt pour sa créativité

On pense qu’Arsenal envisage de soumissionner pour l’ailier du Borussia Dortmund Julian Brandt, selon l’Athletic.

Le patron des Gunners, Mikel Arteta, souhaite renforcer son équipe malade en janvier alors qu’il cherche à les sortir de la moitié inférieure du tableau après leur début de saison décevant.

Brandt a été en disgrâce à Dortmund pendant la majeure partie de cette saison, bien qu’il ait été sur le banc du nouveau manager du BVB, Edin Terzic, ces deux derniers matchs.

Arsenal a désespérément besoin de plus de créativité au milieu et, malgré la récente forme positive d’Emile Smith Rowe, Arteta espère pouvoir ajouter de nouvelles options en janvier.

Brandt semble être le prochain sur la liste restreinte des Gunners après avoir raté Dominik Szoboszlai, qui rejoindra le RB Leipzig en janvier.

Reynolds ciblé par la Juve et la Roma

La Juventus et l’AS Roma souhaitent signer un arrière droit de 19 ans Bryan Reynolds du FC Dallas, selon Sky Sports Italia.

La Juve envisage un déménagement pour le jeune en vue de le prêter à Cagliari, tandis que la Roma souhaite également débarquer le défenseur offensif.

Le club belge de Bruges est également enthousiaste et, en tant que tel, est le seul club à avoir jusqu’à présent fait une offre à ce stade – leur offre serait de 7 millions d’euros.

Reynolds détient le record du plus jeune joueur de l’histoire du FC Dallas, et ses statistiques de dribbles, de passes et de croisements dépassent tout autre joueur occupant sa position dans la Major League Soccer – c’est la raison pour laquelle il est devenu une cible pour certains des meilleurs clubs européens. .

Tap-ins

– Internazionale envisage Juan Musso en tant que successeur de Samir Handanovic, selon Calciomercato. Musso a 26 ans et son club actuel, l’Udinese, l’évalue à environ 30 millions d’euros, ce qui pourrait être trop raide pour l’équipe d’Antonio Conte.

– Christian Eriksen semble sur le point de quitter l’Inter Milan en janvier et la seule question est de savoir où il se retrouvera ensuite. Calciomercato pense que Manchester United, Arsenal et le Paris Saint-Germain ouvrent tous la voie à l’international danois, les trois clubs recherchant des accords d’échange potentiels dans le but de tenter Eriksen. Man United pourrait envisager de permettre Donny van de Beek de partir en prêt, alors que l’Inter pourrait être intéressé par Arsenal Granit Xhaka.