Erling Haaland embrasse la vie sous Pep Guardiola

Erling Haaland a averti les prétendants au titre de Manchester City qu’il ne ferait que s’améliorer dans l’environnement compétitif du football anglais alors que le Norvégien se prépare pour ses débuts en Premier League à West Ham dimanche.

Haaland est l’arrivée phare en Premier League après plus d’un milliard de livres sterling (1,2 milliard de dollars) dépensé par les 20 clubs anglais de haut niveau jusqu’à présent cet été.

Le joueur de 22 ans avait son choix parmi les meilleurs clubs après avoir marqué 86 buts en 89 matchs pour le Borussia Dortmund, mais a déclaré que les exigences de jouer sous Pep Guardiola étaient à l’origine de sa raison de choisir City.

GTC 2022 – COUVERTURE TOTALE | EN PROFONDEUR | CENTRE SUR L’INDE | HORS DU TERRAIN | EN PHOTOS | DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

“En tant que jeune joueur, jouant pour Pep Guardiola, jouant pour le meilleur club d’Angleterre, je dois continuer à me développer et à m’améliorer dans beaucoup de choses”, a déclaré Haaland à Sky Sports.

“C’est ce que j’aime beaucoup dans le football, vous pouvez toujours vous développer, vous pouvez toujours vous améliorer dans le jeu.”

Les champions d’Angleterre sont déjà le cinquième club de Haaland après des passages à Bryne, Molde et Red Bull Salzburg avant de rejoindre Dortmund.

“Une partie du jeu consiste à sortir de votre zone de confort, ce que j’ai fait et quelque chose que j’aime parce qu’ensuite, vous vous développez davantage en tant qu’être humain”, a-t-il ajouté.

“Je suis un joueur qui a soif de buts, qui se donne à 100%, qui veut gagner chaque match. Ce sont des choses simples mais aussi des choses très importantes.

Après le battage médiatique autour de son arrivée, Haaland a eu un début à oublier, ratant une chance glorieuse vers la fin de la défaite 3-1 de City contre Liverpool dans le Community Shield samedi.

https://www.youtube.com/watch?v=ieq3MqAhA4Q” width=”942″ height=”530″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

Cependant, il a dit qu’il le ferait ne laissez pas cela l’affecter alors qu’il se prépare à faire sa première apparition en Premier League ce week-end.

“Vous êtes une sorte d’artiste. Vous êtes jugé chaque semaine pour ce que vous faites sur le terrain et vous devez livrer et faire de votre mieux”, a-t-il déclaré.

“Pour moi, en tant qu’attaquant, c’est quelque chose sur lequel je ne peux pas insister parce que si vous pensez trop, vous pourriez finir par faire des choses que vous ne voulez pas faire.

“Ça va être dur et c’est ce qui est charmant avec la Premier League. C’est une compétition magnifique et difficile, c’est pourquoi c’est la ligue la plus populaire au monde.”

Lire le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici