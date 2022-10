Erling Haaland Double, Kevin De Bruyne Strike Sink Brighton

Erling Haaland a porté son total de buts à 22 cette saison alors que Manchester City est passé à un point du leader de la Premier League Arsenal samedi.

L’international norvégien a marqué deux fois lors d’une victoire 3-1 contre Brighton au stade Etihad pour poursuivre sa remarquable séquence de buts.

Kevin De Bruyne en a ajouté un troisième après que Leandro Trossard eut brièvement mis le résultat en doute.

Haaland semblait prêt à enregistrer son quatrième tour du chapeau de la saison, les deux buts étant inscrits en première mi-temps.

Il n’y est pas parvenu, mais son dernier doublé l’a propulsé à 17 buts en championnat, soit six de moins que Mo Salah et Son Heung-min requis pour partager le Golden Boot la saison dernière en tant que co-meilleurs buteurs.

Haaland, qui n’a pas réussi à trouver le fond du filet lors de la défaite 1-0 de City à Liverpool la semaine dernière, a ouvert le score après 22 minutes.

Le long dégagement d’Ederson a atteint la course de l’attaquant et, avec le gardien de Brighton Robert Sanchez bloqué à l’extérieur de son but, Haaland a maîtrisé Adam Webster et a roulé le ballon dans un filet vide.

Haaland a obtenu son deuxième et celui de City deux minutes avant la mi-temps après que l’arbitre Craig Pawson a examiné un défi de Lewis Dunk sur Bernardo Silva et a accordé un penalty.

Haaland a intensifié et a propulsé un tir bas devant Sanchez, qui était le 600e but du club en championnat sous Pep Guardiola.

Tout comme les fans de City pourraient l’avoir se demandait combien de buts leur équipe accumulerait lors de la dernière déroute, Brighton a réduit le déficit.

Riyad Mahrez semblait prêt à ajouter à l’avance de l’équipe à domicile, mais son tir apprivoisé a été arrêté par Sanchez, ce qui a permis à Brighton casser. Solly March a envoyé le ballon à Trossard juste à l’extérieur de la surface de réparation et il a déclenché un entraînement bas qui a battu Ederson à son premier poteau à la 53e.

Trossard aurait pu égaliser plus tard en courant au but – mais son tiré d’un angle serré a été sauvé.

Brighton a payé le prix de cette occasion manquée lorsque De Bruyne a porté le score à 3-1 à la 75e avec un superbe tir de 25 mètres qui s’est enroulé dans le coin supérieur. p>

