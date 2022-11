Erling Haaland décrit le penalty comme “l’un des moments les plus nerveux de ma vie” alors que Manchester City bat Fulham | Nouvelles du football

Erling Haaland a admis que son penalty à la 95e minute contre Fulham était “l’un des moments les plus nerveux de ma vie” alors que Pep Guardiola a salué la façon dont son équipe de Manchester City a canalisé sa colère pour prendre la tête de la Premier League.

Haaland a émergé du banc pour marquer une pénalité de temps additionnel alors que City à 10 a remporté une victoire 2-1 contre les Cottagers qui se battent.

Les visiteurs avaient semblé frustrer les champions après qu’un penalty d’Andreas Pereira ait annulé une frappe précoce de Julian Alvarez au stade Etihad samedi. City a dû jouer plus d’une heure avec un désavantage numérique après que Joao Cancelo a été expulsé pour la faute sur Harry Wilson qui a conduit à l’égalisation de Pereira.

Typiquement Haaland, remis en forme après une maladie et une blessure au pied mais pas prêt à commencer, a eu le dernier mot. C’était son 23e but lors de sa 17e apparition pour City depuis qu’il a rejoint le club cet été.

Le Norvégien a déclaré à Sky Sports: “C’est fantastique. J’étais nerveux [for the penalty]. Ce fut l’un des moments les plus nerveux de ma vie, mais fantastique. Un penalty à la dernière minute, bien sûr, je serais nerveux. Mais c’est une sensation incroyable.

“J’adore ça. J’ai été blessé pendant une semaine et c’est vraiment important de gagner.”

Lorsqu’on lui a demandé si c’était bien d’être de retour, Haaland a ajouté: “Je veux jouer à chaque match. C’était difficile [to be on the sidelines] mais à la fin nous avions besoin de trois points et c’est ce que nous avons obtenu.

“Je suis si fatigué, mais si heureux. Vous n’en avez aucune idée.”

Pep : Nous avons joué avec la bonne colère

Avant son intervention, il semblait que City serait laissé pour compte une période chaotique avant l’intervalle quand ils ont abandonné la tête ainsi que leur sang-froid et leur contrôle du match. Fulham, même sans la menace de l’attaquant clé Aleksandar Mitrovic, s’était révélé plus qu’une poignée.

Le limogeage de Cancelo signifie que City a joué 64 minutes avec 10 hommes, le premier carton rouge qu’ils ont reçu dans un match de Premier League qu’ils ont remporté depuis mars 2014.

Guardiola était furieux sur la ligne de touche et son humeur ne s’est guère améliorée car Pereira n’a commis aucune erreur pour égaliser les scores – mais le soulagement était palpable lorsque le Catalan s’est joint aux célébrations à plein temps.

Image:

Andreas Pereira célèbre l’égalisation pour Fulham





“Mon cœur est toujours vivant. C’était comme deux matchs à 11 contre 11, nous avons très bien joué mais nous avons joué 65 minutes à 10 contre 11 et contre Fulham, ce n’est pas facile”, a-t-il déclaré.

“Avec et sans ballon, nous devions jouer au bon rythme et aux bons moments. C’était vraiment bien et l’une des meilleures expériences que nous ayons jamais eues ici.

“Vous avez vu comment nous nous sommes réunis à la fin et ce fut donc un excellent après-midi pour nous. Mitrovic leur a manqué, qui est vraiment important pour eux, mais la façon dont nous avons joué pendant 65 minutes était incroyable.

“Nous avons eu plus d’occasions, plus de contrôle et fait preuve de personnalité. Nous avons joué avec la bonne quantité de colère et de déception pour de nombreuses raisons.”

Silva : Nous devons utiliser la défaite pour grandir

Guardiola s’est tourné vers Haaland et Phil Foden à la 64e minute et le Norvégien semblait avoir fait la percée alors qu’il rentrait chez lui après un centre de Kevin De Bruyne, mais il a été jugé hors-jeu par VAR.

City a appliqué une pression supplémentaire mais n’a pas pu tester Bernd Leno jusqu’à ce que, dans le temps additionnel, Antonee Robinson ait coupé De Bruyne dans la surface. Haaland est rentré chez lui sur place.

Le patron de Fulham, Marco Silva, a déclaré : “C’était vraiment dur pour nous, dur, dur, dur.

“Nous devons l’utiliser pour grandir, c’est le seul moyen. Nous devons grandir en termes de maturité dans ces situations et comprendre qu’à certains moments, des erreurs peuvent survenir.

Image:

Harrison Reed montre son abattement à plein temps





“L’engagement, l’attitude, tout était là. Le penalty est difficile à encaisser. Le match était complètement sous contrôle au moment du penalty.

“Nous connaissons la réalité car nous connaissons le type d’équipe contre laquelle nous jouons – c’était bien plus que juste Haaland à la fois sur le terrain et sur le banc.

“Nous voulions commencer différemment en étant un peu plus courageux sur le ballon et mieux préparer nos attaques dès la première minute mais l’effort était là.”

Et après?

Manchester City héberger Chelsea vivre de Sports du ciel au troisième tour de la Coupe Carabao ce mercredi. La couverture commence à 19h30 le Événement principal de Sky Sports avec coup d’envoi à 20h.

City terminera ensuite ses rencontres d’avant la Coupe du monde de Premier League à domicile contre Brentford le samedi 12 novembre. Le coup d’envoi est à 12h30.

dimanche 13 novembre 16h00



Coup d’envoi 16h30





Le dernier match de Premier League avant la Coupe du monde voit Fulham héberger Manchester United le dimanche 13 novembre, en direct sur Sports du ciel avec coup d’envoi à 16h30.