Erling Haaland de Manchester City remporte le prix du joueur masculin de l’année PFA ; Bukayo Saka remporte le POTY des jeunes hommes

L’attaquant de Manchester City, Erling Haaland, a remporté mardi le prix du joueur PFA de l’année après sa brillante première saison avec les triples vainqueurs.

La star anglaise et Aston Villa, Rachel Daly, a remporté le prix féminin, voté par les autres joueuses.

Organisés par l’Association des footballeurs professionnels, ces prix récompensent les meilleurs joueurs et joueuses du football anglais en 2023.

Haaland a connu une première saison époustouflante pour City, marquant 52 buts toutes compétitions confondues alors que les hommes de Pep Guardiola ont remporté la Premier League, la FA Cup et la Ligue des Champions.

L’impact que le Norvégien a eu sur le club n’a pas encore diminué, puisque le jeune a encore une fois démarré cette nouvelle campagne de Premier League pour Manchester City en force, inscrivant jusqu’à présent 3 buts en 3 apparitions. Et avec son homologue offensif, Kevin De Bruyne, blessé, la charge que Haaland doit porter n’a jamais été aussi lourde puisque le club se tournera vers lui pour conserver sa forme stellaire tout au long de la saison.

Le joueur de 23 ans a battu aux PFA Awards ses coéquipiers John Stones et Kevin De Bruyne, ainsi que la paire d’Arsenal Bukayo Saka et Martin Odegaard et l’ancien attaquant de Tottenham Harry Kane, désormais au Bayern Munich.

« C’est un honneur de remporter ce prix prestigieux. Être reconnu par vos concurrents est un sentiment formidable et je voudrais remercier tous ceux qui ont voté pour moi », a déclaré Haaland.

« Ce fut une saison inoubliable pour l’équipe et pour moi personnellement. Gagner le triplé était quelque chose que je n’avais jamais imaginé, alors y parvenir avec un groupe de joueurs aussi spécial était une sensation incroyable.

« Nous avons créé des souvenirs incroyables la saison dernière, mais maintenant nous voulons refaire la même chose cette année. Nous avons bien commencé la saison et nous devons continuer. »

Saka a été élu jeune joueur masculin de l’année tandis que Lauren James de Chelsea a remporté le prix féminin.

PFA Jeune Joueur 🏆 C’est un honneur pour moi d’accepter ce prix et d’avoir mon nom aux côtés des précédents lauréats. Se voir reconnaître par ses pairs est un sentiment très spécial ! Merci au PFA et félicitations à tous les autres gagnants et nominés de ce soir 👏🏿 #PlanDieux pic.twitter.com/ZbWbAlYPh0-Bukayo Saka (@BukayoSaka87) 29 août 2023

Daly et James ont été des joueurs clés pour l’Angleterre dans sa course à la finale de la Coupe du Monde Féminine, qui s’est soldée par une défaite contre l’Espagne au début du mois.

Daly de Villa a marqué 22 buts en Super League féminine la saison dernière, un exploit remarquable pour une joueuse qui a joué à l’arrière gauche lors de la campagne réussie des Lionnes pour l’Euro en 2022.

Le joueur de 31 ans a battu la concurrence de Sam Kerr, Frida Maanum, Guro Reiten, Khadija ‘Bunny’ Shaw et Ona Batlle.

