Erling Haaland de Manchester City a plus de 30 buts cette saison … et nous sommes toujours en janvier

L’attaquant de Manchester City, Erling Haaland, a marqué plus de buts que les vainqueurs du Golden Boot de la saison dernière, Mohamed Salah et Heung-min Son, après son triplé contre les Wolves en Premier League dimanche.

Haaland a ouvert le score avec une tête imposante d’un centre de Kevin De Bruyne après 40 minutes à l’Etihad et a doublé l’avance des champions depuis le point de penalty au début de la seconde période.

Le Norvégien a ensuite complété son tour du chapeau après 54 minutes, lorsque le gardien des Wolves Jose Sa a passé le ballon directement à Riyad Mahrez et que l’Algérien a mis son coéquipier pour une finition simple.

Avec 61 minutes au compteur, Haaland a été ovationné par les supporters de City et a été remplacé par l’attaquant argentin Julian Alvarez.

Nous sommes toujours en janvier et Haaland compte déjà 31 buts dans toutes les compétitions en 2022-23.

En Premier League, il a déjà dépassé les vainqueurs du Golden Boot de la saison dernière, Salah et Son.

Haaland marque en moyenne un but toutes les 59,6 minutes en Premier League cette saison. En comparaison, Salah en a marqué un toutes les 120 minutes la saison dernière, tandis que Son avait besoin de 131,2 par but.

C’était le quatrième triplé du Norvégien en Premier League en un peu plus d’une demi-saison. Il a déjà plus de triplés que Cristiano Ronaldo et autant que Salah. Un de plus cette saison le verra égaliser avec le record de cinq, établi par Alan Shearer à Blackburn en 1995-96.

Alors que City disputait son 20e match, c’était le 19e de Haaland dans la compétition cette saison. Il a maintenant 25 buts en Premier League pendant cette période et 31 au total en seulement 26 apparitions.

À ce rythme, il est sur la bonne voie pour marquer près de 50 en Premier League et plus de 60 au total. Quelle signature.