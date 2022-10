Erling Haaland de Man City obtient une rare note de 10 de L’Equipe

Erling Haaland a de nouveau volé la vedette ce week-end alors que l’attaquant puissant est devenu le tout premier buteur d’un tour du chapeau dans un derby de Manchester alors que City battait United 6-3 à l’Etihad.

La star déchaînée de City a réalisé l’exploit en 64 minutes grâce à ses 12e, 13e et 14e buts en Premier League de la saison jusqu’à présent, ne lui laissant déjà qu’à six buts d’égaler le décompte du Golden Boot de l’an dernier avec seulement huit matchs joués.

Neuf minutes seulement après que Haaland ait terminé son parcours de trois buts, Phil Foden est devenu le deuxième joueur de l’histoire à marquer un tour du chapeau dans un derby de Manchester – avec deux de ces passes décisives fournies par son coéquipier norvégien, complétant ainsi le travail d’un après-midi mercuriel pour le dernier.

En effet, la performance dominante de Haaland contre United était si impressionnante que le joueur de 22 ans a dûment reçu une note de match ultra-rare de 10/10 du média français L’Equipe. Seuls 14 joueurs de l’histoire ont obtenu la note maximale de la publication, qui est notoirement stricte lorsqu’il s’agit de distribuer ses notes.

Lionel Messi est le seul joueur à avoir reçu le fameux 10/10 de L’Equipe à plus d’une occasion, bien que ses deux partenaires d’attaque du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe et Neymar ont également mérité cet honneur une fois eux-mêmes au cours des dernières années.

Présentés par ordre chronologique, voici un aperçu des 14 joueurs à avoir reçu”dix sur dix” de L’Equipe depuis que la prestigieuse distinction a été décernée pour la première fois en 1988.

Erling Haaland a marqué jusqu’à présent 14 buts incroyables en huit matchs de Premier League. Martin Rickett/PA Images via Getty Images

1 & 2. Franck Sauzee et Bruno Martini : France U21 vs Grèce U21, 1988

Le duo français Sauzee et Martini sont devenus les deux premiers joueurs enregistrés à décrocher les meilleures notes dans un rapport de match L’Equipe pour leurs performances individuelles lors du match retour de la finale du Championnat d’Europe des moins de 21 ans de l’UEFA. Après que le match aller se soit terminé sans but, Sauzee a prouvé la différence au deuxième en marquant deux buts tonitruants, tandis que le gardien Martini a effectué une série d’excellents arrêts pour tenir les Grecs à distance dans une victoire 3-0 pour Les Bleus.

3. Oleg Salenko : Russie vs Cameroun, 1994

Salenko a été co-vainqueur du Soulier d’or lors de la Coupe du monde 1994, après avoir marqué six buts alors que la Russie n’a pas réussi à franchir la phase de groupes. L’attaquant a réussi à marquer cinq buts sans précédent (et toujours inégalés) lors d’une victoire 6-1 contre le Cameroun lors de sa dernière apparition du tournoi pour s’assurer qu’il a terminé le niveau de la compétition avec six buts avec la légende bulgare Hristo Stoichkov.

4. Lars Windfeld : Aarhus contre Nantes, 1997

Pas un nom qui sera instantanément familier à la plupart des fans, mais Windfeld est peut-être responsable de la plus grande démonstration de gardien de but de l’histoire de la Coupe UEFA grâce à son célèbre jeu blanc contre Nantes. Les vairons danois d’Aarhus ont remporté une victoire 1-0 au premier tour contre leurs adversaires français après avoir pris les devants tôt, puis s’être appuyés sur Windfeld pour produire une cavalcade héroïque de blocages et de parades afin de préserver la mince avance globale de son équipe.

5.Lionel Messi : Barcelone contre Arsenal, 2010

Lionel Messi a enclenché une autre vitesse pour assommer Arsenal. ADRIAN DENNIS/AFP/Getty Images

Déjà bien capable de gagner n’importe quel match par lui-même, Messi a atteint de nouveaux sommets en alimentant un retour spectaculaire contre les Gunners en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Niveau à 2-2 avant le match retour, le Barça a rapidement pris un but de retard au Camp Nou lorsque Nicklas Bendtner a ouvert le score 19 minutes plus tard. Cela a immédiatement donné vie à Messi alors que le n ° 10 argentin marquait quatre buts sans réponse pour assurer une victoire éclatante 6-3 aux Catalans et les envoyer rugir en quarts de finale.

6.Lionel Messi : Barcelone vs Bayer Leverkusen, 2012

Messi était à nouveau à son meilleur niveau stratosphérique pour Barcelone lorsqu’il a marqué cinq buts (toujours un record de la compétition) dans un formidable 7-1 contre un Leverkusen impuissant en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

7.Robert Lewandowski : Borussia Dortmund vs Real Madrid, 2013

Totalement impitoyable au bord de la surface de réparation, Lewandowski a inscrit un quart de travail inspiré de quatre buts alors que l’attaquant vedette de Dortmund a donné à son équipe une solide avance de 4-1 lors du match aller de leur demi-finale de Ligue des champions contre le Real Madrid.

8. Carlos Eduardo : Nice vs Guingamp, 2014

Le milieu de terrain offensif brésilien Eduardo est devenu le premier joueur à enregistrer une performance de 10/10 dans un match de Ligue 1 lorsqu’il a marqué cinq buts pour Nice lors d’une démolition 7-2 de Guingamp. Prêté par le FC Porto à l’époque, Eduardo a terminé la saison avec 10 buts en championnat à son actif, dont la moitié en un seul match.

9. Neymar : Paris Saint-Germain contre Dijon, 2018

Neymar était responsable de la moitié des buts du PSG dans la nuit alors que les géants de la Ligue 1 gagnaient 8-0 contre Dijon. L’attaquant brésilien dynamique a également ajouté deux passes décisives pour compléter sa contribution stellaire.

10. Dusan Tadic : Ajax contre Real Madrid, 2019

Après avoir subi une défaite 2-1 au match aller à Amsterdam, Tadic a été une source d’inspiration absolue pour l’Ajax lors du retour au Bernabeu alors que l’effervescente équipe néerlandaise a réussi un retour époustouflant pour éliminer Madrid devant ses propres supporters en huitièmes de finale. L’attaquant serbe a dirigé le spectacle et s’est même inscrit sur la feuille de match alors que l’Ajax revenait du bord du gouffre pour gagner 4-1 dans la nuit et 5-3 au total.

11. Lucas Moura : Tottenham contre Ajax, 2019

Lucas Moura a rapidement changé les choses pour Tottenham. Dan Mullan/Getty Images

Mené 1-0 depuis le match aller, Tottenham semblait bel et bien coulé lorsque l’Ajax a mené 3-0 au total dans les 35 minutes suivant le match retour de la demi-finale de la Ligue des champions à Amsterdam. Cependant, Moura a refusé d’être battu alors que l’ailier brésilien a organisé un retour en solitaire, marquant trois buts (dont un vainqueur à la 96e minute) alors que les Spurs se précipitaient pour remporter l’égalité sur les buts à l’extérieur dans les dernières secondes et mettre en place un finale entièrement anglaise contre les rivaux de la Premier League, Liverpool … qu’ils ont perdu.

12. Serge Gnabry : Bayern Munich contre Tottenham, 2019

L’ancien milieu de terrain d’Arsenal, Gnabry, est revenu hanter ses anciens rivaux londoniens lorsque le Bayern a détruit Tottenham à hauteur de 7-2 en phase de groupes de la Ligue des champions. Le jeune ailier talentueux a accordé une passe décisive à Lewandowski en première mi-temps, avant d’ajouter quatre buts en deuxième mi-temps dans ce qui s’est avéré être une déroute extrêmement lourde des finalistes de la saison précédente.

13. Kylian Mbappé : France vs Kazakhstan, 2021

La France, championne du monde en titre, s’est assurée de se qualifier pour la Coupe du monde 2022 avec un match à revendre en remportant une victoire 8-0 contre le Kazakhstan, en bas du tableau, au Parc des Princes. Après avoir ouvert le score à peine six minutes plus tard, Mbappe est devenu le premier Les Bleus joueur à marquer quatre buts dans un match en 63 ans.

14. Alban Lafont : Nantes-PSG, 2022

Une autre excellente performance de gardien de but a vu Lafont prendre les meilleures notes de L’Equipe pour avoir aidé à préserver l’avance 3-0 de Nantes à la mi-temps contre le PSG, malgré des vagues d’attaques successives de la part de Messi, Mbappe et Neymar. Effectivement, Nantes s’est imposé 3-1 contre les Parisiens grâce à leur gardien inébranlable.