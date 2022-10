Erling Haaland de Man City ne sera pas risqué contre Séville

L’attaquant de Manchester City, Erling Haaland, sautera son affrontement en Ligue des champions avec Séville mercredi par précaution après avoir raté la victoire 1-0 de Premier League samedi à Leicester City en raison d’une blessure, a déclaré le manager Pep Guardiola.

Haaland, qui compte 22 buts toutes compétitions confondues cette saison, a été remplacé en seconde période du match nul et vierge de la Ligue des champions de City contre son ancien club du Borussia Dortmund mardi dernier après avoir subi un coup.

Guardiola a déclaré qu’il ne prendrait aucun risque avec son meilleur buteur lorsqu’ils accueilleront Séville dans la compétition de clubs de haut niveau en Europe, car ils se sont déjà qualifiés pour la phase à élimination directe.

“Je ne sais pas”, a déclaré Guardiola à la BBC, interrogé sur la date de retour potentielle de Haaland. “Il a des lésions ligamentaires. Il se sent mieux, nous avons encore une semaine.

“Il ne jouera pas contre Séville, car nous nous sommes déjà qualifiés et espérons-le contre Fulham [on Saturday] il peut nous aider. Sinon, il pourrait jouer contre Chelsea en Coupe Carabao [on Nov. 9].”

City manquait d’un avantage décisif en première mi-temps à Leicester, mais un superbe coup franc de Kevin De Bruyne a scellé la victoire alors que les champions revenaient en tête du classement de la Premier League.