Cette semaine, le nouveau copropriétaire de Chelsea, Todd Boehly, a fait une proposition audacieuse, et certains diraient malavisée, pour la Premier League d’introduire un match All-Star du Nord contre le Sud, similaire à ceux présentés dans une variété de sports aux États-Unis. États.

Cela ne s’est pas bien passé, étant donné le débat en cours sur la congestion des appareils, et soulève de nombreuses questions, attirant même les moqueries du patron de Liverpool, Jurgen Klopp, lorsqu’il a été interrogé sur l’idée à la suite de la victoire du club sur l’Ajax dans les Champions. Ligue mardi soir.

Boehly, qui est également copropriétaire de l’équipe de la Ligue majeure de baseball, les Dodgers de Los Angeles, a suggéré qu’un match Nord contre Sud pourrait être utilisé pour bénéficier financièrement à tous les niveaux du football en Angleterre, en utilisant la MLB comme exemple car il “a rapporté 200 $ millions d’un lundi et d’un mardi.”

Mais Klopp a riposté en disant: “Il oublie que dans les grands sports américains, ces joueurs ont des pauses de quatre mois. C’est complètement différent dans le football. Que puis-je dire? Veut-il amener les Harlem Globetrotters [an American exhibition basketball team] ainsi et les laisser jouer contre une équipe de football ?”

Certains fans détesteront l’idée; certains peuvent penser qu’il pourrait remplacer le Community Shield de pré-saison. Selon toute vraisemblance, cela n’arrivera jamais. Mais, sur la base de la forme actuelle, quels joueurs seraient impliqués si un match All-Star était annoncé dès maintenant ? Mark Ogden et James Olley choisissent leurs XI du Nord et du Sud, sans limitation du nombre de joueurs d’un club.

Mohamed Salah de Liverpool se battrait avec Harry Kane de Tottenham. JON SUPER/PISCINE/AFP via Getty Images)

Premier League Nord (par Mark Ogden)

GC, Alisson (Liverpool): Alisson a été un rare point lumineux pour l’équipe de Jurgen Klopp cette saison. Alors que beaucoup de ses coéquipiers souffrent d’une perte de forme, le gardien de but a été exceptionnel et devance son rival de Manchester City et son compatriote international brésilien, Ederson pour la place n ° 1.

RB, Kieran Trippier (Newcastle): Avec Trent Alexandre-ArnoldLa forme de Liverpool plonge, la position d’arrière droit se situe entre Man City Kyle Walker et Trippier de Newcastle. J’ai opté pour Trippier, mais c’est un choix serré. La capacité de coup franc de Trippier le fait basculer en sa faveur.

CB, Lisandro Martinez (Man United): Cette place irait généralement à Liverpool Virgile van Dijk, mais il a été de mauvaise humeur, alors j’ai opté pour Martinez. Le joueur de 24 ans a connu un départ cauchemardesque à Manchester United après un transfert estival de 57,37 millions d’euros depuis l’Ajax, mais il a surmonté cela et a été exceptionnel aux côtés de Raphaël Varane au coeur de la défense.

CB, Rubén Dias (Man City): Le meilleur défenseur central de la Premier League en ce moment et un véritable leader en défense pour City. Sobre, mais totalement fiable.

LB, João Cancelo (Man City): Avec Andy Robertson luttant pour la forme à Liverpool et Luc Shaw hors de l’équipe de Manchester United, Cancelo n’a pas de rivaux pour ce poste. Mais même s’ils étaient tous en pleine forme, l’international portugais aurait toujours le choix.

MILIEU, Rodri (Man City): Chaque équipe de haut niveau veut un milieu de terrain défensif de classe mondiale, mais City a le meilleur de la Premier League avec Rodri. Mettez-le dans les équipes de Liverpool ou de Manchester United et ils deviendraient instantanément beaucoup plus forts avec l’international espagnol protégeant les quatre arrières.

MILIEU, Christian Erikson (Man United): Eriksen a été l’un des meilleurs joueurs de la saison jusqu’à présent. Sa vision et son calme sur le ballon ont conduit à des comparaisons avec Paul Scholes à Old Trafford et ses performances ont été encore plus remarquables compte tenu de la bataille qu’il a dû endurer pour rejouer après avoir subi un arrêt cardiaque à l’Euro 2020.

MILIEU, Kévin De Bruyne (Man City): Le milieu de terrain belge est une sélection évidente. Parmi les plus grands milieux de terrain de l’ère de la Premier League, De Bruyne a gagné sa place aux côtés de Roy Keane, Patrick Vieira, Steven Gerrard et Frank Lampard.

FW, Phil Foden (Man City): Foden peut jouer n’importe où au milieu de terrain ou sur la ligne avant, mais son rythme, ses mouvements et son sens du but en font un choix évident dans un rôle offensif. Et le joueur de 22 ans ne fait que s’améliorer.

FW, Mohamed Salah (Liverpool): Salah doit encore atteindre sa meilleure forme cette saison, mais si un joueur prouve la maxime selon laquelle la forme est temporaire, mais la classe est permanente, c’est l’attaquant de Liverpool. Même hors de forme, il peut toujours gagner un match à partir de rien.

ST, Erling Haaland (Man City): Qui d’autre pourrait jouer le rôle d’attaquant central ? Haaland compte déjà 10 buts en Premier League et est sur le point de battre toutes sortes de records. Il entrerait dans un World XI, sans parler d’un Northern XI.

Substituts

Il y a tellement de profondeur parmi les équipes du Nord, j’ai donc regardé au-delà des clubs de Manchester et de Liverpool pour ajouter l’ailier de Leeds Jack Harrisson et Evertonc’est Antoine Gordon après leurs débuts de saison impressionnants. Mais il n’y a pas de place pour Man United Cristiano Ronaldo. Il n’en a pas assez fait cette saison.

GK, Ederson (Man City)

DÉF, Kyle Walker (Man City)

DEF, Virgile van Dijk (Liverpool)

MID, Bernardo Silva (Man City)

MID, Jack Harrison (Leeds United)

FW, Anthony Gordon (Éverton)

ST, Darwin Nunez (Liverpool)

Declan Rice de West Ham (à droite) est considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain d’Angleterre. Eddie Keogh/Getty Images

Premier League Sud (par James Olley)

C’est beaucoup plus difficile pour le sud, notamment compte tenu de l’importance de la forme. J’ai également choisi efficacement une formation 4-2-4 avec Kane plongeant plus profondément dans le rôle de n ° 10 pour 4-2-3-1 parce que cette équipe va certainement perdre de toute façon, alors autant se battre.

GK, Hugo Lloris (Tottenham): Edouard Mendy a eu ses difficultés récemment à Chelsea, tandis qu’Aaron Ramsdale n’a pas semblé assuré pour Arsenal, alors Lloris obtient le feu vert pour un début de saison fiable mais peu spectaculaire.

RB, Reece James (Chelsea): C’est un peu exagéré sur la forme compte tenu de ses problèmes de blessures, mais James est l’arrière droit / arrière droit hors pair de la région.

CB, Cristian Romero (Tottenham): L’épine dorsale de la résilience défensive que le manager Antonio Conte tente d’introduire à Tottenham.

CB, William Saliba (Arsenal): Le joueur de 21 ans aurait été loin de cette équipe il y a six semaines, mais un début de saison extrêmement prometteur à Arsenal lui donne le feu vert ici. Il prend effectivement la place du vétéran de Chelsea Thiago Silva uniquement pour cette raison.

LB, Oleksandr Zinchenko (Arsenal): L’arrivée moins annoncée de Manchester City à Arsenal (par rapport à Gabriel Jesus), mais celle qui a donné aux Gunners un contrôle beaucoup plus grand dans les matchs, dérivant au milieu de terrain depuis le flanc gauche dans un style similaire à Cancelo.

MID, Declan Rice (West Ham): Le meilleur milieu de terrain défensif que le sud a à offrir. West Ham a connu un début de saison incertain, mais aucun autre joueur n’est plus efficace pour équilibrer une équipe.

MID, N’Golo Kanté (Chelsea): Jusqu’au bout, l’ancien patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a déploré de ne pas avoir Kante en forme plus souvent. La meilleure performance des Blues de la saison – match nul 2-2 contre Tottenham alors qu’ils auraient vraiment dû gagner – a coïncidé avec une autre masterclass du vainqueur de la Coupe du monde.

FW, Bukayo Saka (Arsenal): Il était tentant de faire jouer Gabriel Jesus à l’extérieur étant donné qu’il jouait un rôle similaire à City, mais le Brésilien n’a opéré qu’en tant qu’avant-centre pour Arsenal avec Saka venant de la droite. Saka reste toujours fiable, presque toujours dangereux.

FW, Raheem Sterling (Chelsea): Sterling a commencé à trouver ses marques à la fin de l’ère Tuchel à Chelsea. Son pedigree et sa compréhension avec Harry Kane du côté anglais lui donnent une raison supplémentaire de le faire, bien que l’ailier de Crystal Palace, Wilfried Zaha, soit malheureux de manquer en conséquence.

ST, Harry Kane (Tottenham): Août n’a pas toujours été son mois, mais le capitaine anglais a bien commencé la saison et est maintenant troisième sur la liste des meilleurs buteurs de tous les temps en Premier League. Un choix évident.

ST, Alexandre Mitrovic (Fulham): La star de Tottenham, Son Heung-Min, serait une sélection automatique à peu près à tout autre moment, mais ses difficultés cette saison contrastent fortement avec Mitrovic, qui a marqué six buts en sept matchs, doublant déjà le total de son dernier premier ministre. Campagne de Ligue.

Substituts

Beaucoup de ces sous-marins seraient des partants sur les performances et la réputation de pointe passées, mais si ce jeu mythique était demain, le sud a beaucoup de ses principales stars avec des problèmes de forme à résoudre.

GK, Edouard Mendy (Chelsea)

DEF, Thiago Silva (Chelsea)

MID, Pascal Gross (Brighton)

MID, montage maçon (Chelsea)

FW, Wilfried Zaha (Palais de Cristal)

FW, Son Heung-Min (Tottenham)

ST, Gabriel Jésus (Arsenal)