Erling Haaland brille pour Manchester City

Les deux plus grandes arrivées de l’intersaison à Manchester ont eu des débuts de saison de Premier League radicalement différents dimanche.

Ten Hag avait l’air sombre sur la touche alors que l’entraîneur néerlandais regardait United s’effondrer sur une défaite 2-1 contre Brighton à Old Trafford, pendant ce temps, Erling Haaland a marqué deux fois pour mener Man City à une victoire 2-0 à West Ham, filet de le point de penalty en première mi-temps puis en ajoutant une finition clinique en seconde.

L’attaquant norvégien a été recruté par City pour fournir un point focal clair à l’attaque de l’équipe, Pep Guardiola ayant passé une grande partie de la saison dernière à jouer sans attaquant reconnu. Et l’imposant Haaland, qui a marqué 86 buts en 89 matchs au cours de ses trois saisons au Borussia Dortmund pour s’imposer comme l’un des joueurs les plus recherchés d’Europe, ajoutera clairement une autre dimension à une équipe qui menait toujours la ligue en marquant en dernier. saison avec 99 buts.

« Nous n’avions aucun doute. Quand un gars a marqué des buts depuis qu’il est né, pourquoi ne devrait-il pas marquer ici ? Guardiola a déclaré à propos de la première performance de Haaland.

S’il y avait un problème que City devait résoudre, Haaland semble avoir fourni la réponse.

Haaland a montré sa vitesse pour accélérer loin de deux défenseurs alors qu’il courait sur une passe dans la surface d’Ilkay Gundogan et a été renversé par le gardien Alphonse Areola alors qu’ils se disputaient le ballon.

Il a calmement envoyé le penalty en faisant un pied latéral dans le coin gauche à la 36e minute, puis s’est assis les jambes croisées dans une pose méditative – sa célébration de but de marque qui pourrait devenir un spectacle fréquent en Premier League.

Le deuxième but est survenu à la 65e, lorsque le Norvégien a parfaitement chronométré sa course pour rencontrer un ballon en profondeur de Kevin de Bruyne, puis a utilisé son pied gauche pour insérer le ballon dans le coin le plus éloigné.

Haaland, dont le père Alfie est également un ancien joueur de Man City et était dans les tribunes dimanche, semble déjà chez lui en Premier League – bien qu’il ait encore un peu à apprendre sur les mots qu’il peut utiliser à la télévision en Grande-Bretagne. Son interview d’après-match sur Sky Sports a dû être bipée deux fois à cause de jurons.

“C’est un grand moment pour moi de faire mes débuts dans cette compétition”, a déclaré Haaland.

Après que Liverpool ait été tenu en échec par Fulham samedi, City a prévenu qu’il restait l’équipe à battre en Angleterre. Et avec Haaland devant, il sera encore plus difficile d’arracher le titre à l’équipe de Guardiola.

“La façon dont nous allons jouer ne va pas beaucoup changer (à cause de Haaland)”, a déclaré Guardiola. “On va s’adapter. Nous savons maintenant que nous avons une menace là-bas. C’est un coureur de profondeur incroyable et surtout un bon finisseur. … Et nous allons le retrouver de plus en plus. Et j’espère que nous pourrons lui donner l’opportunité de marquer des buts.

