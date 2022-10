Erling Haaland avec Gary Neville: “Football-holic” Pep Guardiola, patience et son premier derby de Manchester | Nouvelles du football

Contrairement à la plupart des nouvelles recrues dans un club de Manchester, Erling Haaland en sait plus que la plupart sur ce que le derby signifie pour la ville. Après tout, son père – Alfie Haaland – a joué pour Manchester City pendant trois saisons au début des années 2000.

Mais le match de dimanche en direct Sports du ciel marquera la première fois qu’Erling Haaland lui-même jouera dans le derby, après avoir signé pour City cet été après de longues et intenses spéculations sur les transferts.

L’attaquant de 22 ans a également pris un bon départ, marquant 11 buts en sept matchs de Premier League. Il a transformé les champions déjà six fois en une entité presque imbattable.

Bien sûr, le mérite en revient en grande partie aux pieds de Pep Guardiola, qui a poursuivi ses succès de Barcelone et du Bayern Munich en Premier League. Tel est son génie managérial, Haaland est continuellement surpris de la prévoyance tactique de son nouveau manager.

Parler à Sports du ciel Le spécialiste Gary Neville avant le match, l’ancien défenseur de Manchester United a demandé à quelle fréquence Haaland était surpris par la façon dont Guardiola percevait le football, en disant: “J’ai cette pensée assez souvent.

“Par exemple, la veille d’un match, il nous dit ce qui va se passer et le lendemain, c’est exactement ce qui se passe. C’est fou, parfois je ne comprends pas comment c’est possible, mais il est fou de football – un accro du football, si vous pouvez l’appeler ainsi, c’est fou.

“Je suis un attaquant donc je veux être dans la surface autant que possible. Je ne veux pas sortir sur le côté – que dois-je faire là-bas ? Nous avons d’autres joueurs qui le font, donc c’est une chose logique .

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



S’exprimant sur The Essential Football Podcast, le journaliste de football de Sky Sports, Joe Shread, est d’accord avec la suggestion de Jamie Carragher selon laquelle Erling Haaland pourrait devenir l’un des plus grands joueurs de la Premier League.



“Mais nous parlons de beaucoup de petits détails différents – contre cette équipe peut-être faire ceci, contre cette équipe faire cela, donc il y a beaucoup de détails. C’est un homme très détaillé qui aime les détails. J’aime beaucoup. Le diable est dans les détails et il adore ça. C’est bien de travailler avec lui.”

Bien sûr, un trophée qui reste insaisissable pour Man City est la Ligue des champions. Certains ont qualifié Haaland de dernière pièce du puzzle pour que le club réussisse enfin en Europe. L’attaquant ressent-il cette pression ?

“La pression sera toujours là sur les footballeurs, quoi qu’il arrive, peu importe où vous jouez”, a-t-il déclaré à Neville.

“A Dortmund, il y a aussi la pression, il y a 80 000 fans à chaque match à domicile. En tant que footballeurs, nous avons la pression tous les jours, nous avons des examens tous les week-ends et c’est comme ça que ma vie sera pour les 10 ou 15 prochaines années .

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants des loups contre Manchester City en Premier League



“Mais la pièce manquante du puzzle, je ne peux pas en dire trop à ce sujet. Mais mon rêve est de gagner la Ligue des champions.”

Kevin De Bruyne est un autre talent générationnel que Haaland doit connaître à Man City. Le milieu de terrain belge a réalisé six passes décisives en tête de la ligue cette saison, dont deux pour Haaland.

Image:

Erling Haaland et Kevin De Bruyne se sont bien liés jusqu’à présent cette saison





“C’est un gars vraiment calme et bon”, a déclaré l’attaquant à propos de son coéquipier. “Nous nous détendons beaucoup, nous plaisantons beaucoup ensemble. Vous savez comment c’est dans le vestiaire avec tous les gars. C’est vraiment sympa. Nous avons une relation très calme, nous plaisantons beaucoup sur les mêmes choses.

“Sur le terrain – quand vous regardez un match de football et que vous pouvez vous voir dans le jeu – c’est ce que j’avais avant même de venir ici. Tous les ballons dans lesquels il tirait et il n’y avait personne là-bas, vous savez, c’est un rêve pour un attaquant et vous pouvez voir cette saison comment c’est.

“C’est quelque chose dont vous n’avez pas besoin de parler car il sait que je serai là et je sais qu’il tirera le ballon devant le gardien de but et derrière la défense – la passe la plus difficile à défendre. C’est juste quelque chose que vous savez.”

“J’aime jouer et vivre seul”

Bien que 11 buts en Premier League jusqu’à présent cette saison soient un retour époustouflant, cela peut parfois prendre un peu de temps pour que les buts s’écoulent, même pour une équipe comme Man City.

Cela signifie que Haaland peut souvent passer de longues périodes à attendre le bon ballon ou à faire la bonne course pour diviser la défense. Cependant, travailler seul à l’avant est quelque chose auquel Haaland s’est habitué, avec patience et concentration sur les deux caractéristiques clés de son jeu.

“C’est parfois un peu solitaire là-haut, mais j’aime être seul”, a déclaré l’international norvégien à Neville.

“Au cours des dernières années, j’ai joué et vécu seul, donc j’ai l’habitude d’être seul, puis je pense comme ça et j’essaie de profiter de ma propre compagnie et d’être prêt parce que quand on s’y attend le moins, une chance se présente .

Image:

Erling Haaland aime jouer seul devant, parfois sans beaucoup de touches de balle





“Je pense que la patience dans le football est l’une des choses les plus importantes et les plus importantes. Surtout pour moi en tant qu’attaquant, être patient, attendre, ne pas trop réfléchir et ne pas trop stresser parce que je ne pense pas que ce soit un bon Je sais que j’aurai bientôt une chance – je dois penser comme ça et quand je pense comme ça, je reste toujours vif. “

Cependant, se connecter davantage avec ses coéquipiers est également un domaine que Haaland a ciblé pour l’amélioration, ajoutant: “Je pense que je dois me connecter avec l’équipe quand je le dois. Jouer avec l’équipe quand je le dois et me joindre quand je devoir.

“Et bien sûr, quand je dois le faire, c’est quand nous essayons de marquer un but ou quand nous devons tenir le ballon. J’ai l’impression de me développer chaque jour sur différents types de choses

“Quand il s’agit de jouer au football, ceci et cela, des mouvements, hors du ballon. J’ai l’impression de me développer chaque jour et c’est la chose la plus importante pour un jeune homme et un joueur, et c’est quelque chose que j’aime.”

dimanche 2 octobre 13h00



Coup d’envoi 14h00





L’attaquant a également rappelé comment l’ancien entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, l’avait aidé à développer sa tête lorsque le duo travaillait ensemble à Molde.

“Quand j’étais dans le club de ma ville natale, Bryne, je ne pouvais pas diriger le ballon. Je n’en avais pas peur, mais quand vous êtes vraiment nouveau dans quelque chose, vous vous demandez comment le faire.

“Puis quand j’ai rejoint Molde avec Ole, il était comme” tu ne peux pas diriger, nous devons commencer à faire ça “. Donc presque tous les jours, je recevais des croix de lui et Mark Dempsey et je les dirigeais. Mark lançait le balle assez facilement, je me tenais à cinq mètres et il était dans le but, j’ai essayé de la tête droite et nous l’avons fait tellement.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, répond aux questions sur Erling Haaland en disant que son équipe doit se préparer pour toute l’équipe de Manchester City dimanche



“Il n’y a rien de mieux que lorsque vous pratiquez quelque chose et que vous voyez les résultats, en pensant” cela devient plus facile “ou enfin en marquant un but avec votre tête. Ensuite, c’est aussi une motivation pour devenir meilleur.

“Avec l’entraînement, certaines personnes disent qu’il faut s’entraîner le plus pour devenir le meilleur. Je ne pense pas qu’il s’agisse de s’entraîner le plus, mais de s’entraîner aux bonnes choses. Si je m’entraîne dans quelque chose qui n’a pas de sens pour moi et que je deviens bon à cela, mais je ne peux jamais le prouver dans un jeu et ce n’est pas une chose dont j’ai besoin, alors l’entraînement n’est pas si important.

“Mais pour s’entraîner sur les bonnes choses, autant que votre corps et vous pouvez gérer, je pense que c’est l’une des clés. Il s’agit d’équilibrer pour devenir meilleur, se remettre du match et être affûté pour le prochain match.”

Haaland prêt pour ses débuts dans le derby

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Avant le derby de Manchester, Erling Haaland a déclaré à Gary Neville qu’il était “prêt” à affronter Manchester United



Ce sera un moment spécial pour Haaland lorsqu’il sortira avec ses coéquipiers de Man City à l’Eithad le Super Sunday, prêt à affronter Man Utd, en direct sur Sky Sports.

Il espère avoir un impact similaire à celui qu’il a eu en Premier League jusqu’à présent, et peut sentir la différence autour du club avant le derby.

“Oui [feel different]», se dit-il. « J’ai atterri en Angleterre [from international duty] et la première chose à laquelle je pensais était dimanche. Vous pouvez le sentir ici un peu plus ici et là. Ça va être sympa d’avoir mon premier derby.

“Je n’ai pas beaucoup parlé avec mon père. Il le regardera depuis les tribunes. Il va y avoir quelques [of tickets for Sunday] mais ça va être un beau jeu. J’ai hâte d’y être.”

Il est difficile de ne pas pointer vers une différence de hauteur considérable entre Haaland et certains des défenseurs de Manchester United. Par exemple, le joueur de 22 ans mesure 6 pieds 4 pouces, soit sept pouces de plus que le défenseur central Lisandro Martinez.

Cependant, l’avantage physique n’est pas quelque chose que Haaland avait envisagé – du moins pas jusqu’à ce que Neville l’ait mentionné lors de l’interview.

Il a déclaré: “Je n’ai pas trop réfléchi à cela, même si j’y ai pensé maintenant que vous l’avez dit. Mais je pense que si nous jouons notre jeu correctement, peu importe qui se tient dans la défense ou qui c’est l’équipe.

“J’essaie de me concentrer principalement sur moi-même. Bien sûr, il y a quelque chose dans l’analyse ou le coach me dit quelque chose [he will do it]mais je me concentre surtout sur moi-même.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a minimisé les comparaisons de taille entre Lisandro Martinez et Erling Haaland



“Par exemple, ce dont nous avons parlé avec la passe de Kevin devant le gardien de but – personne ne peut la défendre, c’est parfait. Si la course est parfaite et s’il se tient debout et la met parfaitement, personne ne peut la défendre, peu importe qui vous C’est surtout ce que je pense.

“Mais c’est contre Manchester United, c’est un derby, il faut être concentré car cela signifie beaucoup pour les gens donc nous devons être prêts pour ce match.”

Enfin, Neville a demandé si Haaland avait un message pour les fans de City, l’attaquant a répondu : “Je ne pense pas avoir besoin d’en dire trop. Tout ce que j’ai à dire, c’est que je suis prêt.”