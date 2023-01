Erling Haaland attribue à la légende de Manchester United Ole Gunnar Solskjaer l’amélioration de son jeu

Erling Haaland a véritablement frappé dans les buts de Manchester City (s’ouvre dans un nouvel onglet) cette saison – mais il pense qu’il ne serait pas tout à fait le joueur qu’il est sans Manchester United (s’ouvre dans un nouvel onglet) préféré Ole Gunnar Solskjaer…

Haaland a joué sous son compatriote norvégien pendant son séjour à Molde, et il a félicité Solskjaer pour avoir développé un aspect clé du jeu de tout attaquant complet : la tête. Dans une interview avec GQ (s’ouvre dans un nouvel onglet) magazine, Haaland a déclaré:

“La première chose que je pense [Solskjaer] m’a dit était ‘Tu n’as aucune idée de comment diriger le ballon; nous devons travailler là-dessus ».

“C’est ce qu’on a fait pendant deux ans, toute la période où j’étais [at] Moulé. Et c’était une bonne chose, parce que je ne pouvais pas frapper la balle, et maintenant je marque des buts avec ma tête – grâce à eux.”

Haaland marque en effet des buts avec sa tête – mais peut-être pas autant que vous pourriez le penser pour quelqu’un qui mesure 6 pieds 4 pouces de haut.

Au cours de ses trois années dans les cinq meilleures ligues européennes (deux ans et demi avec le Borussia Dortmund (s’ouvre dans un nouvel onglet) avant de rejoindre City), Haaland 62 buts en championnat – mais seulement huit (un peu moins de 13%) ont été des têtes.

Là encore, étant donné qu’il fait en moyenne mieux qu’un but par match dans toutes les compétitions, City n’est probablement pas trop inquiet de la façon dont son numéro neuf trouve le filet (bien qu’il n’ait pas marqué lors de ses trois dernières sorties, sa plus longue «sécheresse» en presque un an…).