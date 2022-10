Erling Haaland absent du match de Premier League de Man City contre Leicester

Erling Haaland est le meilleur buteur de Premier League cette saison. Marc Atkins/Getty Images

Erling Haaland manquera samedi le match de Premier League de Manchester City contre Leicester City.

L’attaquant, qui a marqué 22 buts dans toutes les compétitions cette saison, a été remplacé à la mi-temps du match nul et vierge de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund en milieu de semaine.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

À l’époque, le patron de City, Pep Guardiola, a minimisé la décision, affirmant que Haaland n’était pas bien avant le match et souffrait d’une blessure au pied.

Vendredi, lors de sa conférence de presse d’avant-match, Guardiola a parlé de l’état de Haaland.

“Il se sent mieux”, a déclaré Guardiola. “Nous nous entraînons cet après-midi donc nous allons évaluer. Nous verrons comment il se sent dans son pied et après nous déciderons.”

Guardiola a ajouté qu’il avait un remplaçant prêt à l’emploi en l’Argentin Julian Alvarez, 22 ans.

“Si Haaland ne joue pas, alors Alvarez est la première option naturelle pour le remplacer”, a ajouté Guardiola.

Au total, Guardiola effectue sept changements pour le voyage à Leicester avec le retour de Kevin de Bruyne, Ederson et Jack Grealish. Phil Foden est sur le banc.

Manchester City XI : Ederson, Stones, Cancelo, Gundogan, Grealish, Laporte, Rodri, De Bruyne, Alvarez, Silva, Akanji.