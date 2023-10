Erling Haaland a presque fait échouer le combat KSI contre Tommy Fury en blessant la star de YouTube avec le football

KSI a révélé à Peter Crouch comment la collaboration avec Erling Haaland a presque mis fin à sa chance de combattre Tommy Fury.

La star de YouTube affrontera son premier boxeur professionnel lorsqu’il affrontera Fury samedi soir à la Manchester Arena.

Fury et KSI s'engageront dans un combat de boxe professionnelle en six rounds samedi soir

Mais KSI a actuellement les doigts dans de nombreux domaines et ne se contente pas de lancer une carrière de boxeur.

Sa boisson Prime a connu un énorme succès aux côtés de son compatriote star des médias sociaux Logan Paul et il a conclu plusieurs contrats avec de grands noms du sport, notamment l’UFC et Arsenal.

La collaboration la plus récente, cependant, est celle de la superstar de Manchester City, Haaland, qui a signé en tant qu’athlète Prime.

Dans le cadre de cette collaboration, cela comprenait la réalisation de vidéos pour leurs sites de médias sociaux, notamment une séance de tirs au but avec KSI dans le but.

Affronter un attaquant professionnel entre les filets est une affaire effrayante pour quiconque – mais lorsqu’il s’agit d’un joueur comme Haaland, qui a marqué 52 buts la saison dernière, la peur atteint un nouveau niveau.

Et KSI – de son vrai nom Olajide Olatunji – a révélé à Crouch sur son podcast comment le tueur à gages norvégien a failli se casser le nez avec la puissance de ses tirs.

Ce faisant, cela aurait pu faire dérailler son grand combat contre Fury.

Il a dit sur Ce podcast de Peter Croupton: « Oh mon Dieu. Alors j’étais dans le but pour ça.

Haaland a rejoint KSI et Logan Paul en tant qu'athlète principal

« Frère, j’étais moi-même merdique parce qu’il sait frapper fort. C’est différent.

« Comme tu sais, quand tu es avec tes potes et qu’ils tapent dans le ballon ? Ça peut être dur, mais ce n’est pas comme le niveau professionnel.

« Haaland essayait juste de me frapper d’une volée, au niveau professionnel, alors que je suis dans le but.

« Et je suis là et je me dis : ‘Frère, je me dispute dans un mois. Tu es en colère ? Qu’est-ce que tu fais ? » J’essaie juste de m’écarter. »

KSI aborde son combat contre Fury comme un énorme outsider, étant donné qu’il n’a jamais affronté un boxeur professionnel auparavant et que son dernier combat s’est terminé par un no-contest contre Joe Fournier.

Cependant, le joueur de 30 ans est de bonne humeur et est convaincu qu’il en sortira triomphant.

Il a déclaré : « Je me sens bien, je me sens en confiance et je me sens prêt.

« Je vais juste rester là et le combattre, Jake s’est enfui des combinaisons de Tommy ; je ne m’enfuis pas, je me tiens au milieu du ring et je me bats contre lui.

KSI vs Fury est prévu pour samedi soir

« J’ai regardé [Fury and Paul’s fight] plusieurs fois, tous les angles au ralenti, chaque position, chaque petit détail que j’ai besoin de connaître pour battre Tommy Fury.

« Tommy a certaines combinaisons qu’il aime faire et dans lesquelles il est plutôt bon et nous y prêtons attention.

« De toute évidence, c’est un grand gars qui aime décrocher, donc nous allons surveiller ça et nous allons le combattre.

« Allez-y et combattez, devenez fou, c’est simple. Je vais tester ce menton et je vais lui montrer que mon pouvoir est différent de celui de Jake Paul. »

