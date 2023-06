Erling Haaland a l’opportunité de battre UN AUTRE record en finale de la FA Cup

Erling Haaland pourrait battre un autre record s’il marque lors de la finale de la FA Cup contre Manchester United, s’ajoutant à une liste sans cesse croissante d’exploits qu’il a réalisés cette saison.

Dans le cadre d’une liste exhaustive, les prouesses de buteur de Haaland l’ont vu gérer 52 buts dans toutes les compétitions et établir d’innombrables records, notamment en devenant le premier joueur de l’histoire de la Premier League à marquer trois tours du chapeau consécutifs lors de matches à domicile, devenant ainsi le premier haut vol. joueur à marquer 50 buts en une saison depuis 1931 et, bien sûr, marquant le plus grand nombre de buts jamais réussis dans une campagne de Premier League.

Peut-être le plus pertinent, cependant, est que Haaland est devenu le premier joueur à avoir cinq buts dans un derby de Manchester, lorsqu’il a réussi un triplé et deux passes décisives dans leur mutilation 6-3 des Red Devils au stade Etihad en octobre. .

Bien qu’il y ait beaucoup d’autres moments historiques réalisés par Haaland cette saison, il pourrait en fait établir un record inaugural à Wembley contre les rivaux les plus proches de City, Manchester United.

Un joueur norvégien n’a jamais marqué lors d’une finale de la FA Cup au cours de ses 152 ans d’histoire, offrant à Haaland l’opportunité de devenir la toute première star de son pays à inscrire son nom sur la feuille de match, et ainsi d’entrer dans les livres d’histoire du football le plus ancien d’Angleterre. concours.

Il est cependant sur une sécheresse de score, n’ayant pas réussi à marquer depuis – ahem – le 14 mai lors de la victoire 3-0 de City contre Everton. En effet, quatre matchs ont été joués depuis lors, il est vrai que Haaland n’en a commencé que deux, ce qui suggère qu’il a légèrement déraillé, du moins selon ses normes aussi élevées.

Ailleurs, Kevin De Bruyne pourrait devenir le deuxième joueur de Manchester City à marquer dans deux finales de FA Cup différentes pour le club, après sa frappe contre Watford lors de leur victoire 6-0 en 2019. Bobby Johnstone, en 1955 et 1956, est le seul Joueur de la ville dans l’histoire pour avoir réussi ça jusqu’à présent.