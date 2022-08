Erling Haaland a le “talent” de battre les records de buts de Sergio Aguero

Pep Guardiola a déclaré qu’Erling Haaland avait le talent de battre les records établis par le buteur de tous les temps de Manchester City, Sergio Aguero, après son tour du chapeau lors d’une victoire 6-0 contre Nottingham Forest mercredi.

Haaland est devenu le premier joueur à marquer neuf buts lors de ses cinq premières apparitions en Premier League après avoir marqué son deuxième tour du chapeau en autant de matchs, battant le record d’Aguero, partagé avec Mick Quinn, de marquer huit fois lors de ses cinq premiers matchs dans l’élite anglaise.

Le triplé du Norvégien a également marqué le premier tour du chapeau consécutif en Premier League depuis que Harry Kane l’a fait pour Tottenham Hotspur en 2017, après avoir marqué trois buts contre Crystal Palace samedi.

Et le début de vie de Haaland au stade Etihad a déjà lancé le débat sur la question de savoir s’il pourrait finir par battre le record de buts de la ville de 260 dans toutes les compétitions établi par Aguero.

“Sergio est la légende”, a déclaré Guardiola. “Personne ne peut briser la position dans le cœur des fans de City, marquant le but le plus important de l’histoire moderne. Erling a la qualité pour être là.

“Ce que Sergio a fait est incroyable. Mais Erling a ce talent. Quand City a acheté Erling, tout le monde a parlé de ce qu’il avait fait dans le passé. Ce que nous voulions faire, c’est l’aider. J’espère qu’il pourra profiter et marquer plus de buts.”

Erling Haaland, à gauche, célèbre avec l’entraîneur de Manchester City Pep Guardiola après avoir marqué un tour du chapeau contre Crystal Palace. Getty Images

Cependant, Guardiola a ajouté que Haaland ne considérerait son séjour à Manchester City comme un succès que s’il remportait des trophées, même s’il continuait à battre des records de buts.

“Ce qu’il a fait en Norvège, en Autriche et en Allemagne, il essaie de le faire ici”, a déclaré Guardiola. “Au premier contact de balle, il marque un but. On le savait.

“Il marque toujours des buts. Il est arrêtable quand nous ne jouons pas bien. Nous essayons de jouer de manière décente pour le fait que nous créons des opportunités pour nos joueurs talentueux à l’avant de marquer des buts.

“Je pense que ce que nous voulons, c’est gagner les titres. Le connaissant un peu, je ne sais pas s’il serait heureux de battre des records si nous ne gagnions pas de titres. Si nous jouons bien, il aura plus de chances .”

Mis à part le tour du chapeau de Haaland, le nouveau venu Julian Alvarez s’est annoncé contre Forest avec ses deux premiers buts en Premier League après son départ de River Plate.

“Les deux se sont installés d’une manière à laquelle je ne pouvais pas m’attendre, en particulier Julian d’Argentine”, a ajouté Guardiola. “Vous voyez comment il va. Il a eu du mal à trouver le rythme en première mi-temps. Mais les buts, quand il est proche du but, oh mon Dieu. Tellement précis. Tellement bon. Ce sont tous les deux des finisseurs incroyables.”

Les trois points contre Forest ont placé City à la deuxième place de la Premier League avec 13 points en cinq matchs, deux derrière le leader Arsenal, qui connaît un début parfait pour la campagne 2022-23.