Erling Haaland à Chelsea ? Comment l’attaquant du Borussia Dortmund pourrait transformer l’équipe de Thomas Tuchel | Actualités footballistiques

Erling Haaland n’aura pas l’occasion de montrer son talent au Championnat d’Europe de cet été en raison de l’échec de la Norvège à se qualifier. Mais même alors que le tournoi démarre, son nom continuera à faire les gros titres.

L’avenir de l’attaquant du Borussia Dortmund fait l’objet d’intenses spéculations. Son agent, Mino Raiola, a rencontré Barcelone et le Real Madrid pour des entretiens en avril, tandis que Haaland a également suscité l’intérêt de Manchester City et Manchester United.

Ce sont les champions d’Europe Chelsea, cependant, qui sont devenus les prétendants les plus sérieux pour la machine à buts évaluée à 150 millions de livres sterling, Thomas Tuchel aurait identifié le Haaland comme l’homme pour résoudre les problèmes de longue date de l’équipe au sommet du terrain.

L’accord ne sera pas facile à conclure, mais ici, nous examinons les problèmes de notation qui ont suscité l’intérêt de Chelsea et examinons les moyens par lesquels Haaland pourrait les amener à un autre niveau.

Le problème de finition de Chelsea

Le problème de finition de Chelsea est antérieur à la nomination de Tuchel. C’était évident tout au long du mandat de Frank Lampard et c’était un problème pour Maurizio Sarri et même Antonio Conte avant lui.

Eden Hazard était prolifique et Tammy Abraham a impressionné par endroits, mais le club n’a pas eu une véritable présence d’élite dans le rôle de frappeur central depuis le départ de Diego Costa en 2017.

Timo Werner peut encore faire ses preuves à cet égard. Il a certainement le pedigree ayant marqué 95 fois en 159 apparitions pour son ancien club RB Leipzig.

Mais si Tuchel veut s’appuyer sur le succès de Chelsea en Ligue des champions, il sait que ce serait un risque énorme de placer ses espoirs sur un joueur qui n’a marqué que six buts en Premier League lors de sa première saison en Angleterre.

Les difficultés de Werner devant le but sont devenues un thème récurrent de la campagne de Chelsea. Même lors de leur triomphe en finale de la Ligue des champions contre Manchester City, il a laissé passer plusieurs occasions en or.

L’Allemand est plus coupable que la plupart lorsqu’il s’agit de disséquer la prodigalité de Chelsea la saison dernière – son taux de conversion de grandes chances était le troisième plus bas parmi les joueurs qui ont marqué six buts ou plus en Premier League – mais le problème est collectif.

Les équipes les plus cliniques sont capables de surpasser leurs objectifs attendus de manière cohérente, mais Chelsea a marqué cinq de moins qu’eux. devrait ont, en fonction de la qualité des chances créées. Seules quatre équipes – Burnley, Brighton, Sheffield United et Fulham – ont été plus gaspilleuses.

Le taux de conversion des tirs de Chelsea était également faible. Ils n’ont converti que 14,4% de leurs efforts au but, selon Opta, les plaçant au 14e rang des clubs de Premier League, pris en sandwich entre Southampton et West Brom relégué.

La créativité n’était pas un problème – Chelsea s’est classée parmi les quatre meilleures équipes de Premier League pour les occasions créées, les grandes occasions créées et les tirs au but – mais ils n’ont pas pu trouver la finition pour correspondre, à la grande frustration de Tuchel et Lampard avant lui.

La touche meurtrière de Haaland

Haaland allait sûrement changer tout cela.

L’attaquant est devenu l’un des buteurs les plus prolifiques d’Europe depuis son ascension au Red Bull Salzburg.

Après avoir marqué 29 buts en 27 apparitions au cours de son séjour avec la formation autrichienne, il a trouvé le chemin des filets à un rythme similaire depuis qu’il a rejoint le Borussia Dortmund en janvier de l’année dernière.

Au total, le Norvégien a marqué 57 buts en 59 apparitions pour Dortmund, dont un doublé lors de son triomphe en Coupe d’Allemagne contre le RB Leipzig à la fin de la saison dernière.

Peu de joueurs sont plus cliniques devant le but et Haaland a démontré cette impitoyabilité de manière constante au niveau de la Ligue des champions depuis ses débuts dans la compétition avec Red Bull Salzburg au début de la campagne 2019/20.

Son total de 20 buts en Ligue des champions au cours des deux dernières saisons le place au même niveau que Lionel Messi de Barcelone et juste derrière Robert Lewandowski du Bayern Munich.

En termes d’efficacité, cependant, Haaland est inégalée.

Sa moyenne d’un but toutes les 62,9 minutes est le meilleur de tous les joueurs pour avoir marqué au moins sept buts dans la compétition au cours des deux dernières saisons, alors que personne ne s’approche même de son taux de conversion des tirs de 42,6%, avec Alvaro Morata suivant en tête. sur 30 pour cent.

Un taux de conversion aussi incroyablement élevé sera difficile – peut-être même impossible – à maintenir sur une plus longue période, mais les chiffres de Haaland sont tout aussi impressionnants lors des matchs de championnat au cours de la dernière saison et demie depuis son passage à Dortmund.

Au cours de cette période, seuls trois joueurs – Lewandowski, Cristiano Ronaldo et Messi – ont marqué plus de buts dans l’une des ligues majeures d’Europe – mais le taux de conversion de 31,5% de Haaland l’emporte à nouveau sur les trois.

En fait, parmi ceux qui ont tenté au moins 50 tirs au cours de cette période, le seul joueur de Bundesliga, Premier League, La Liga, Serie A ou Ligue 1 avec un taux de conversion supérieur est l’attaquant de Crotone, Simy, 29 ans, qui a marqué 20 fois sur 63 tirs la saison dernière.

Les chiffres sous-jacents de Haaland, à la fois au niveau national et dans la compétition européenne, aident à expliquer pourquoi il est considéré comme une superstar en attente. La perspective qu’il se nourrisse de Mason Mount, de Hakim Ziyech et des autres est alléchante pour Chelsea.

Force, vitesse et plus

















0:42



L’expert allemand du football Raphael Honigstein rend son verdict sur l’avenir d’Erling Haaland au milieu de l’intérêt de Chelsea



L’âge de Haaland ajoute évidemment à son attrait – il n’a eu que 20 ans au début de la saison dernière – mais c’est son exhaustivité, en plus de sa capacité de finition, qui le rend si particulièrement dangereux.

Son cadre de 6 pieds 4 pouces et son physique redoutable en font un cible idéal. Il a aussi la ruse technique pour tenir le ballon et faire jouer les autres, et puis il y a son rythme effrayant.

Manchester City l’a découvert lors de son quart de finale de la Ligue des champions contre Dortmund la saison dernière, avec John Stones et Ruben Dias luttant pour le contenir au stade Etihad et Pep Guardiola le décrivant comme un « b*****d » contre lequel jouer. .

Comme Guardiola et ses joueurs en ont été les témoins directs, les différentes forces de Haaland signifient qu’il peut être dangereux dans tous les scénarios – des contre-attaques aux coups de pied arrêtés. C’est pourtant dans la surface adverse, ballon aux pieds, qu’il prend vie.

Trente-neuf de ses 40 buts en Bundesliga sont venus de l’intérieur de la surface tandis que 37 d’entre eux ont été du jeu ouvert. Il est un expert pour chronométrer ses courses et apparaître dans des positions de notation. Il a alors le sang-froid pour appliquer la bonne finition.

Il se spécialise dans la recherche des coins avec son pied gauche du côté gauche de la surface, mais il est également à l’aise sur son pied droit et a tendance à varier ses courses pour laisser les défenseurs deviner.

Chelsea est déjà dangereux sur coups de pied arrêtés – seules quatre équipes de Premier League ont marqué plus de buts dans des situations de ballon mort la saison dernière – mais la menace de Haaland du jeu ouvert est précisément ce qui leur manque: les Blues se sont classés neuvième pour les buts en jeu ouvert en 2020/21.

C’est l’un des rares domaines dans lesquels cette équipe de Chelsea continue d’échouer. Il y a eu une amélioration défensive remarquable sous Tuchel. Il a également exploité leur qualité au milieu de terrain et dans des positions larges avec un excellent effet. Mais il manque encore un ingrédient clé. Ajoutez un buteur de la stature de Haaland et ils deviendraient difficiles à arrêter pour quiconque.