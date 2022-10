“Erling Haaland a besoin de tous ses amis, Lionel Messi avait la capacité de le faire tout seul”: Pep Guardiola

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a souligné les principales différences entre Erling Haaland et Lionel Messi. Guardiola a travaillé avec Messi pendant son séjour à Barcelone alors que l’Argentin a formé un excellent partenariat avec lui en remportant tous les trophées du football de club. Alors que Haaland a rejoint City cette saison en provenance du Borussia Dortmund et a dominé le classement des buteurs en Premier League.

Haaland a déjà réussi trois tours du chapeau en Premier League cette saison, dont un contre le grand rival de Manchester City, United dimanche.

Guardiola a souligné une différence clé entre les deux joueurs car il estime que l’attaquant norvégien a besoin d’autres coéquipiers pour marquer un but alors que Messi avait la capacité de le faire par lui-même.

“La différence est qu’Erling a peut-être besoin de tous ses potes, vous savez, pour le faire. Incroyable. Messi avait la capacité de le faire par lui-même », a déclaré Guardiola.

L’homme de 51 ans a encore fait l’éloge de Haaland et a déclaré qu’il avait l’incroyable instinct de marquer des buts qui lui sont naturels et qu’il n’en avait pas parlé à l’attaquant.

“Je l’ai dit à plusieurs reprises et je le redirai – ce qu’Erling (Haaland) fait, il l’a fait en Norvège, en Autriche et en Allemagne. La qualité que nous avons à ses côtés l’aide à marquer, mais ce qu’il fait, je ne lui ai pas appris. Il a des instincts incroyables. Cela vient de sa mère et de son père. Il est né avec ça », a ajouté Guardiola.

Après avoir rejoint City, Haaland est devenu une machine à marquer des buts en faisant taire ses détracteurs qui doutaient de sa réussite en Premier League.

Le joueur de 22 ans a marqué 17 buts en 11 matchs dans toutes les compétitions cette saison jusqu’à présent.

Haaland a également fait l’éloge de ses coéquipiers et a parlé de la chimie de l’équipe qui l’aide à trouver des objectifs.

“Ça se sent tout le temps, tu vois les passes qu’on se donne, on a toujours envie d’aller de l’avant et on a toujours envie d’attaquer. C’est ce que j’aime dans cette équipe. Au final, c’est incroyable », a déclaré Haaland.

« La confiance c’est bien, ça a toujours été bien. Après avoir joué contre Liverpool dans le Community Shield, c’était toujours bien après », a ajouté Haaland.

