L’attaquant du Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland, devrait faire un retour très attendu de sa blessure alors que son équipe cherche à revenir dans le top quatre de la Bundesliga avec une victoire sur Wolfsburg dimanche.

Le prolifique prodige norvégien a raté les quatre derniers matchs de championnat et les sept derniers de toutes les compétitions après s’être blessé aux ischio-jambiers début décembre.

Pourtant, le joueur de 20 ans a repris l’entraînement en équipe cette semaine, et le directeur sportif de Dortmund, Michael Zorc, a confirmé qu’il serait de retour au combat ce week-end.

« La récupération d’Erling s’est bien déroulée. Nous partons du principe qu’il peut jouer contre Wolfsburg », a déclaré Zorc.

Le retour de Haaland est opportune, son équipe ayant désespérément besoin d’une victoire après une mise en forme misérable avant que Noël ne les voit tomber à la cinquième place du tableau, huit points derrière le leader du Bayern Munich et deux derrière l’adversaire de dimanche Wolfsburg.

Dortmund a limogé l’entraîneur Lucien Favre après avoir été battu par l’équipe promue de Stuttgart à la mi-décembre, avant de subir une défaite à l’extérieur contre les ménés de l’Union Berlin lors de leur deuxième match sous le patron intérimaire Edin Terzic.

Une défaite contre Wolfsburg verrait Dortmund perdre quatre matches de championnat à domicile consécutifs pour la première fois en 20 ans.

« Le plus important est que nous commencions bien et que nous finissions bien », a déclaré Haaland, qui a marqué 17 buts en 14 matchs toutes compétitions confondues cette saison.

Dans une saison écrasée par le coronavirus pandémie, de nombreux clubs de Bundesliga n’ont eu qu’une semaine de congé dans la plus courte pause hivernale de l’histoire de la ligue.

Pourtant, après que leur match nul avant Noël ait été reporté à janvier, les champions du Bayern ont eu une semaine supplémentaire pour récupérer et devraient valser dimanche devant Mayence en difficulté et défendre leur avance de deux points en haut du tableau.

Deuxième en partant du bas et sans victoire en six matchs, Mayence s’est séparée de son entraîneur et de son directeur sportif à Noël. Le patron d’Huddersfield, Jan Siewert, prendra les rênes en tant qu’entraîneur par intérim contre le Bayern.

Il y a également eu un changement de garde au club inférieur de Schalke, où le nouvel entraîneur Christian Gross prendra en charge son premier match à l’extérieur du Hertha Berlin samedi.

L’ancien entraîneur de Tottenham et Stuttgart, Gross, a été accusé d’avoir mis Schalke hors de danger et de mettre fin à leur misérable séquence sans victoire de 29 matchs.

N’ayant pas gagné depuis janvier dernier, les sept fois champions d’Allemagne ne sont plus qu’à deux matchs d’égaler le record indésirable de la Tasmanie Berlin de 31 matchs sans victoire, en 1966.

À surveiller: Manuel Neuer

Fraîchement sorti de son sacre en tant que meilleur gardien de but du monde, le buteur du Bayern n’est qu’à un match d’égaler le record du club d’Oliver Kahn avec 196 feuilles blanches en Bundesliga, un jalon qu’il poursuit en vain depuis plus de deux mois.

S’il ne parvient pas à nouveau à atteindre la marque de Kahn contre Mayence, Neuer aura disputé neuf matches de championnat sans feuille blanche pour la deuxième fois de sa carrière au Bayern.

Statistiques clés

150 – Le RB Leipzig fêtera son 150e match de Bundesliga en affrontant Stuttgart samedi. Ils en ont remporté 80 à ce jour, plus que tout autre club allemand à la même étape.

50 – Semaines depuis la dernière victoire de Schalke en Bundesliga en janvier de l’année dernière. Le dernier club de la ligue n’est qu’à deux matchs d’égaler le record indésirable de la Tasmanie Berlin de 31 matchs sans victoire.

10 – Buts Erling Braut Haaland a marqué lors de ses huit matches de championnat pour le Borussia Dortmund cette saison. Le Norvégien devrait faire sa première apparition en un mois contre Wolfsburg.