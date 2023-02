Erkin Tuniyaz: le gouverneur du Xinjiang chinois annule sa visite au Royaume-Uni après que des députés britanniques ont appelé à son arrestation

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le gouverneur du Xinjiang en Chine a annulé un voyage prévu au Royaume-Uni après qu’un groupe de sept députés britanniques a appelé à son arrestation pour violations des droits de l’homme contre les Ouïghours.

Erkin Tuniyaz, qui a été nommé gouverneur de la province du nord-ouest où vit la communauté ouïghoure, devait se rendre à Londres dans le cadre de son voyage dans l’UE cette semaine.

Il devait rencontrer les directeurs du Foreign Office (FCDO) dans un lieu non divulgué, mais pas à son siège de King Charles Street.

Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a maintenant déclaré que M. Tuniyaz avait annulé ses pourparlers prévus à Londres. Un rapport de Politique a déclaré qu’il avait également annulé des voyages en France et en Belgique.

“Nous comprenons que le gouverneur du Xinjiang a annulé sa visite au Royaume-Uni”, a déclaré mardi un porte-parole du ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

“Le gouvernement britannique continuera à saisir toutes les opportunités pour prendre des mesures contre les violations inacceptables des droits de l’homme par la Chine au Xinjiang”, ont-ils ajouté.

Cela survient après que les députés, dont l’ancien chef conservateur Sir Iain Duncan Smith, ont écrit au procureur général Victoria Prentis pour lui demander d’examiner “sérieusement” la demande d’un homme kazakh qui allègue avoir subi la “torture” au Xinjiang et également de poursuivre le gouverneur. alors qu’au Royaume-Uni.

“Nous comprenons en outre que des preuves ont été soumises à l’autorité compétente, l’équipe des crimes de guerre de la police métropolitaine, SO15, pour enquête et action éventuelle à son arrivée dimanche”, a écrit Sir Smith.

« Nous espérons que vous accorderez une attention particulière à cette candidature. En l’absence d’un mécanisme international pour demander des comptes aux responsables des abus ouïghours, nous devons saisir toutes les opportunités pour garantir la responsabilité.

La semaine dernière, un ministre des Affaires étrangères a déclaré que M. Tuniyaz n’avait pas été invité par la Grande-Bretagne et n’aurait pas été “digne” d’une réunion ministérielle, mais les responsables étaient prêts à le rencontrer dans le cadre d’un “engagement solide” sur les violations présumées des droits.

La demande des députés a été suivie de manifestations devant le siège du FCDO à Londres, où des militants et homologue travailliste Helena Kennedy, coprésidente de l’Alliance interparlementaire sur la Chine, se sont prononcés contre la visite prévue.

Sir Iain Duncan Smith (à droite) se joint à une veillée devant le ministère des Affaires étrangères (PENNSYLVANIE)

Lors de la manifestation, Sir Iain a accusé M. Tuniyaz de meurtre, déclarant que le gouvernement ne devrait pas rencontrer des individus qui commettent de tels crimes.

Les députés ont appelé le gouvernement à adopter une position plus ferme sur le traitement réservé par la Chine aux musulmans ouïghours, y compris les allégations de stérilisation forcée de femmes et de détention d’enfants dans des «camps de concentration».

En 2021, une motion non contraignante des Communes a déclaré que les musulmans ouïghours et d’autres minorités “souffraient de crimes contre l’humanité et de génocide” au Xinjiang.

Pékin est accusé d’exactions contre la communauté ethnique minoritaire majoritairement musulmane, y compris le recours massif au travail forcé dans les camps d’internement.

Les États-Unis et certains autres législateurs et parlements étrangers ont accusé la Chine de génocide. La Chine a toujours nié les allégations.