Eriz Anthony et Lee Wynne arrêtés dans la mort de rage au volant d’un garçon

Un jour après que la mère du garçon de 6 ans tué dans une fusillade de rage au volant a plaidé pour la justice lors de son service commémoratif, deux personnes ont été arrêtées en lien avec la mort du garçon.

La California Highway Patrol a déclaré qu’Eriz Marcus Anthony, 24 ans, et Lee Wynne, 23 ans, avaient été arrêtés dimanche devant leur domicile à Costa Mesa et devraient être inculpés de meurtre.

La fusillade mortelle d’Aiden Leos, 6 ans, s’est produite le 21 mai sur la State Route 55 dans la ville d’Orange après que la mère d’Aiden, Joanna Cloonan, a déclaré avoir été coupée alors qu’elle conduisait son fils à la maternelle.

Selon Cloonan et ceux qui se sont arrêtés pour l’aider, Cloonan a fait un geste de la main vers la voiture qui l’a coupée, qui a ensuite roulé derrière elle, et quelqu’un a tiré dans la voiture. Aiden, qui était assis sur le siège arrière, a reçu une balle dans l’abdomen et plus tard déclaré mort dans un hôpital voisin.

« Elle a dû tenir son petit garçon alors qu’il mourait », a déclaré la sœur d’Aiden, Alexis Cloonan, à propos de la mère du garçon immédiatement après la fusillade.

« La joie qu’il a apportée dans nos vies était insurmontable » :Une mère fait l’éloge d’un garçon de 6 ans tué dans une fusillade soupçonnée de rage au volant

L’autoroute a été fermée pendant des heures après la fusillade alors que les enquêteurs recherchaient des preuves, et jusqu’à 500 000 $ étaient offerts en récompense pour des informations menant à une arrestation.

« Au nom du chef de la division des frontières Omar Watson, et de la région de Santa Ana, nous sommes profondément reconnaissants pour le professionnalisme et l’engagement inlassable de nos enquêteurs qui ont travaillé sur cette affaire dès le premier jour pour trouver les responsables de la mort d’Aiden », a déclaré California Highway. Commissaire de patrouille Amanda Ray.

On ne savait pas où Anthony et Wynne étaient détenus et s’ils avaient des avocats qui pouvaient parler en leur nom. Leur relation n’était pas non plus connue dans l’immédiat.

Lors du service commémoratif, Cloonan a déclaré que son fils avait apporté une joie « insurmontable » à sa vie.

« Mon cœur fondait à chaque fois qu’il riait et faisait les bêtises qu’il faisait, comme se mettre en pleine danse à chaque fois qu’il entendait une chanson ou lorsqu’il parlait d’une voix stupide », a-t-elle déclaré.

Même s’il pouvait à peine le prononcer, Aiden savait qu’il voulait devenir entomologiste un jour, a ajouté Cloonan.

« Je ne veux rien de plus que de trouver justice », a déclaré Cloonan. « Bien que cela ne vous ramènera pas dans nos bras, cela me scandalise qu’une âme aussi précieuse et belle n’ait pas eu l’opportunité de continuer à devenir un jeune homme et de fonder un jour sa propre famille tout en accomplissant les désirs de son cœur. «

