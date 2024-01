Erin Moriarty, « The Boys », riposte aux accusations de chirurgie plastique de Megyn Kelly

Les garçons La star Erin Moriarty riposte contre Megyn Kelly après que l’ancienne animatrice de Fox News l’ait accusée d’avoir subi une chirurgie plastique extrême.





Dans une longue déclaration posté sur Instagram Vendredi, Moriarty – qui joue le super-héros Starlight dans la série de bandes dessinées classée R de Prime Video – a critiqué les commentaires de Kelly sur un épisode récent de Le spectacle de Megyn Kelly comme « de l’intimidation » et « d’une fausseté dégoûtante ».





“C’est quelque chose que je n’avais vraiment jamais prévu d’écrire”, a commencé Moriarty dans son message en deux diapositives. “Nous sommes tous soumis à des niveaux d’intimidation tout au long de notre vie, mais je suis horrifié et j’ai senti que je méritais de prendre une seconde pour aborder ces choses… Recevoir un message sur un message dégoûtant et contre-productif au point d’être Une vidéo ironiquement misogyne de Megyn Kelly commentant cette manière de procéder – apprendre à quel point cela est répandu m’a horrifié. ”





Lors d’un épisode du 17 janvier de Le spectacle de Megyn Kelly podcast, Kelly a diffusé un segment avec Le fil quotidien’Michael Knowles qualifie la chirurgie plastique de « maladie sociale ». Kelly a accusé Moriarty d’être un exemple de « dépendance » à l’augmentation de votre visage. “De plus en plus de jeunes femmes font cela”, a déclaré Kelly. “Il ne s’agit pas d’une objection à la chirurgie esthétique, mais d’une obsession de se transformer en cette fausse version de soi-même… Je trouve cela comme un signe de maladie mentale. J’ai vraiment envie d’entrer dans la tête de ces jeunes filles et de leur dire : , ‘S’il vous plaît, ne faites pas ça.'”





Kelly a affiché une image de la star qu’elle a qualifiée de “relativement récente” et a qualifié de “fille gentille, belle et naturelle” avant de décrire à quel point elle était choquée de voir une photo plus récente de Moriarty. “Je pensais que c’était juste un visage généré par l’IA… mais apparemment c’est réel”, a-t-elle ajouté. “Elle s’est fait ça à elle-même.”









Dans son message de vendredi, Moriarty a déclaré que la photo “avant” montrée par Kelly était en fait une photo beaucoup plus ancienne. “Megyn a utilisé comme exemple une photo prise ‘il y a un an’ selon elle, qui avait en réalité été prise il y a environ dix ans, avant que j’atteigne l’ÂGE LÉGAL POUR BOIRE (je suis sur le point d’avoir 30 ans) (peut-être faire des recherches qui prendrait 30 secondes)”, a écrit Moriarty. Elle a ajouté que la photo “après” que Kelly prétendait comme preuve qu’elle avait subi une chirurgie plastique datait du moment où elle “s’était maquillée ce jour-là et cela impliquait un remodelage majeur et je me souviens d’être partie et de me sentir jolie”. (Moriarty a depuis supprimé la photo d’Instagram.)





“Cela devient du harcèlement”, a déclaré Moriarty. “Cela devient une fausse nouvelle.” L’acteur a ajouté qu’elle gardait son compte Instagram actif uniquement pour que d’autres puissent lire sa déclaration, mais “sinon, considérez-le désactivé” car elle est “horrifiée par la réaction, les hypothèses réductrices et la vidéo susmentionnée qui en est un exemple primaire. harcèlement. Cela m’a brisé le cœur. Vous m’avez brisé le cœur.





“Honte à toi Megyn Kelly. Honte à toi, Fox News (Vought incarné)”, a conclu Moriarty. Les garçons étoile plus tard est allé sur Instagram pour corriger sa déclaration pour noter que Kelly n’est plus avec Fox News.





La star a reçu le soutien de certains d’entre elle Les garçons costars dans les commentaires du post. “Je t’aime, Erin”, a écrit Jack Quaid (Hughie Campbell). “F— les haineux.” Pendant ce temps, Chace Crawford (The Deep) a posté un emoji cœur rouge.





Lisez la déclaration complète de Moriarty ci-dessous :









Cette histoire a été mise à jour pour refléter une correction apportée par Moriarty.





