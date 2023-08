‘Erin Lichy de RHONY nie avoir soutenu Donald Trump après les élections de 2020 – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d'image : Shutterstock

Les vraies femmes au foyer de New York étoile Erin Lichy nié avoir soutenu Donald Trump après les élections de 2020. L’architecte d’intérieur de 36 ans a été critiqué après que la base de données de la Commission électorale fédérale ait montré qu’Erin avait fait un don d’argent au comité de collecte de fonds du Parti républicain après que Trump ait déclaré à tort qu’il avait perdu l’élection contre Joe Biden en 2020. Lorsque les utilisateurs de TikTok ont ​​​​affirmé qu’Erin avait donné de l’argent à la campagne « Stop the Steal » de Trump, Erin a publié une déclaration concernant son soutien présumé à l’ancien président.

« En ce qui concerne les commentaires sociaux haineux et mal informés à mon sujet, j’aimerais dissiper ces faux récits avant qu’ils ne continuent plus loin », a déclaré Erin dans un communiqué à Variété le 31 juillet. « Je ne nie pas l’élection et n’ai jamais soutenu Stop the steal. Je crois sans équivoque que l’élection présidentielle de 2020 a été équitable et que le président a été élu à juste titre », a-t-elle ajouté.

Erin a également abordé les spéculations sur ses loyautés politiques sur Instagram. Un fan a écrit dans la section des commentaires d’Erin, « Il y a des tiktoks que vous avez donnés pour soutenir les suprémacistes blancs du 6 janvier », ce à quoi Erin a répondu, « faux mais heureux de répondre aux questions par dm tant que vous pouvez être ouvert. »

Erin est l’un des six nouveaux membres de la distribution sur le RHONY redémarrer, à côté Brynn Whitfield, Oubah Hassan, Jenna Lyons, Saï De Silvaet Jessel Taank. Erin a parlé à HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT lors de la première du tapis rouge de l’émission le 12 juillet et a nié qu’elle était une « agitatrice de casseroles » cette saison. « Je suis direct et je le dis comme il est », a déclaré Erin.

La New Yorkaise a également admis qu’elle n’avait pas beaucoup hésité à faire l’émission de téléréalité. « Peut-être que j’aurais dû en avoir plus », a-t-elle dit à HL en riant. Erin a également déclaré qu’elle pensait que les fans seraient « inspirés » de voir son équilibre entre la maternité et sa carrière bien remplie dans la série.

