Ce qui, franchement, laisse toujours Erin sidérée, l’artiste ayant supposé que le spectacle ne gagnerait pas autant de traction. « Pourquoi serait-il possible de faire une émission de télévision dans une ville comme Laurel, Mississippi? » elle a raisonné pour Belle maison. « Nous l’aimons beaucoup, mais cela ne veut pas dire que tout le monde l’aimerait. Nous nous sommes donc amusés et n’avons jamais eu d’attentes. »

Et maintenant, ils surfent sur la vague à la fois dans la saison 5 de Ville natale et leur série de six épisodes 2021, Prise de contrôle de la ville natale, cela les montrera essayant de relooker la petite communauté de Wetumpka, Ala.

Que c’est leur vie maintenant ne manque jamais d’étonner. « Nous savons que le succès de Laurel est dû à l’émission de télévision », a déclaré Erin à E! Nouvelles. « Ce n’est pas moi et Ben, nous ne prenons aucun crédit pour rien. » Peut-être, cependant, devraient-ils peut-être réclamer juste un peu.

(Publié à l’origine le 20 janvier 2020 à 3 h HP)