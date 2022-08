Erin et Ben Napier de “Home Town” de HGTV partagent leurs sentiments sur l’envoi de leur fille aînée à l’école

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La fille aînée d’Erin et Ben Napier de HGTV est partie à l’école et Erin s’est rendue sur Instagram mardi pour partager ses sentiments à propos de cette étape.

La photo Instagram montre un autoradio avec la chanson “I Will Remember You” de Sarah McLachlan présentée à l’écran.

“Juste assis dans la voiture à pleurer parce que cela a été joué constamment lors d’événements lorsque j’ai obtenu mon diplôme d’études secondaires et Helen commence l’école cette semaine et le temps file et je me souviendrai toujours de bébé Helen”, a écrit Erin. “Toutes les autres mamans qui envoient des bébés à l’école cette année, s’il vous plaît, criez-moi.”

Erin et Ben ont deux filles ensemble, Helen et Mae. Le couple marié a gagné en popularité après avoir joué dans “Home Town” de HGTV où ils ont rénové des maisons à Laurel, Mississippi. Le spectacle a duré six saisons.

La mère de deux enfants partage souvent des photos de ses filles sur Instagram, y compris des photos d’elles s’amusant l’été dans la piscine et leurs nombreux projets artistiques.

Ils ont également joué dans leur deuxième émission “Home Town Takeover” qui a été créée en mai 2021. L’émission a annoncé sa deuxième saison, qui sortira en 2023 et comprendra également les stars de “Fixer to Fabulous” Dave et Jenny Marrs.