Maintenant que nous avons tous fini de regarder la saison quatre de La Couronne, personne n’est plus triste que ce soit fini Erin Doherty. L’actrice de 28 ans a officiellement terminé son temps à jouer Princesse Anne, la fille unique de Reine Elizabeth II.

« Cela ne fait plus partie de ma vie … C’est le plus gros choc », a déclaré Erin Grazia le mardi 1er décembre. « Je l’ai dit à haute voix pour la première fois il y a quelques semaines à peine. J’ai eu la percée de mon corps et mon cerveau en me connectant que je ne jouerai plus cette femme. J’ai réalisé que j’avais de la laisser partir. C’est triste. »

Elle a révélé qu’après avoir terminé le tournage La Couronne, sa santé mentale a pris un «plongeon» parce qu’elle sentait que sa vie manquait de but.

« Nous venions de terminer le tournage de la quatrième saison la semaine avant que tout ne s’arrête [due to the pandemic]», a déclaré la star de l’évasion.« Les freins ont tout mis, et ma santé mentale a baissé. En tant qu’acteur, je n’avais pas de but. J’étais passé de zéro à 200 milles à l’heure, puis j’étais revenu à zéro. »