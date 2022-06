Erin Doherty change de forme dans ‘Chloe’

« Nous sommes tous confrontés à la question de savoir si nous nous sentons dignes de certaines choses, comme moi d’aller au théâtre », a déclaré Doherty. L’anxiété de classe britannique, que Doherty dit vivre encore, est au cœur de « Chloé ».

Alice Seabright, la créatrice et scénariste de l’émission, a passé une partie de son enfance en France et a déclaré qu’elle était intéressée par le fait qu' »au Royaume-Uni, les gens sont tellement sensibles à l’origine et aux origines des gens ». Alors que Becky cache son vrai accent et ses origines, sa déception révèle que « le monde dans lequel elle entre est plein de fictions – aussi plein de mensonges », a déclaré Seabright, 32 ans.

Avec sa tendance à la haine de soi, Becky pourrait être rejetée comme antipathique. Lorsqu’elle a choisi le rôle, Seabright s’est souvenue de quelque chose que le cinéaste Mike Nichols avait dit un jour : Allez avec la personne que votre personnage devient à la fin du film. « Il y a une énergie chaleureuse chez Erin qui est à l’opposé de ce qu’est Becky quand vous la rencontrez », a-t-elle déclaré. « Mais c’est qui elle est en dessous. » Après avoir choisi Doherty dans « The Crown », Gold a également choisi Doherty pour un rôle dans le long métrage à venir « Firebrand ».

Doherty est attiré par le matériel avec un côté sérieux. « Je me soucie vraiment, vraiment de savoir pourquoi les histoires des gens doivent être racontées », a-t-elle déclaré. « Chaque fois que je rentre à la maison, mon père me demande toujours: » Tu vas faire quelque chose de drôle? « J’étais la personne qui ne sortait pas du tout », a-t-elle déclaré. « Je n’avais pas de relation. Je n’avais pas vraiment beaucoup d’amis. Les amis que j’avais étaient des gens que j’admirais.

« Chloe » explore également l’intensité de la femme relation amicale. Doherty n’a jamais eu beaucoup d’amis en grandissant, dit-elle. Mais dans un café surplombant la Tamise, elle était une compagnie effervescente avec un sens de l’humour espiègle; il était difficile de l’imaginer en solitaire.