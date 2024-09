Erin Calhoun, directrice générale de Paramount, quitte son poste avant la prochaine vague de licenciements

Erin Calhoun, l’une des principales responsables de la communication de Paramount Global, quitte son poste de vice-présidente exécutive, responsable de la communication, Paramount Streaming & Showtime et de la publicité interentreprises après sept ans au sein de l’entreprise. Son départ intervient alors que Paramount se prépare à la prochaine vague de licenciements, qui devrait avoir lieu mardi prochain, le 24 septembre, et dont les secteurs du marketing et du streaming/Paramount+ seraient parmi les plus touchés. Les opérations de communication de l’entreprise seront également rationalisées, ce dont le départ de Calhoun est un précurseur.

Les réductions de personnel de Paramount Global, visant à réduire de 15 % ses effectifs basés aux États-Unis, ont commencé en août, 90 % du total des licenciements devant être achevés d’ici fin septembre.

Calhoun, qui était vice-présidente exécutive de la communication chez Showtime Networks et Paramount Television Studios avant d’être nommée à son poste actuel en janvier 2023, a annoncé son départ dans une note adressée à son équipe. (Vous pouvez la lire ci-dessous.) Cette information a également été évoquée dans une note interne adressée à la division par Tom Ryan, président et directeur général de Paramount Streaming.

« Au cours de son mandat, Erin a réussi à constituer et à diriger une équipe de classe mondiale qui a efficacement mis en valeur l’élan et les jalons de notre contenu premium et de nos services de pointe », a déclaré Ryan dans l’e-mail, que vous pouvez lire dans son intégralité ci-dessous. « Supervisant tout, des communications d’entreprise, de la publicité, des événements et des relations avec les talents aux récompenses et à la photographie, Erin a supervisé des campagnes de premier ordre pour tous les originaux de Paramount+, y compris Compagnons de voyage, La Malédiction, Frasier, Knuckles et Opérations spéciales : Lionne; a supervisé les relations avec les médias pour les priorités en matière de produits et de marques, telles que le 10e anniversaire de Pluto TV ; a dirigé l’équipe chargée de l’exécution de plus de 250 événements sectoriels et a été le fer de lance de près de 100 nominations aux prix chaque année. »

Calhoun a récemment dirigé les communications de l’équipe intégrée Paramount Streaming, qui comprend Paramount+, Pluto TV et Showtime, et a supervisé la publicité de la programmation, les relations avec les médias et les talents, les événements, la photographie, les récompenses, les festivals de cinéma, la philanthropie, les sports et l’image de marque de l’entreprise. Elle supervise également la publicité interentreprises.

Responsable des communications chevronnée avec des décennies d’expérience, Calhoun a rejoint Showtime en 2017 et a été nommée vice-présidente exécutive des communications en 2020. Elle a ensuite ajouté la supervision des communications pour Paramount TV Studios.

Calhoun a rejoint Showtime après avoir travaillé pour NBCUniversal Cable Entertainment, où elle était vice-présidente de la communication d’entreprise, en charge de la gestion des stratégies commerciales et des communications internes pour USA Network et Syfy. Avant de rejoindre NBC, Calhoun a travaillé pendant six ans chez Discovery Communications en tant que vice-présidente de la communication.

Calhoun a travaillé pendant 10 ans comme consultante indépendante pour divers clients, dont TNT, TBS, Disney Channel, Discovery et GSN (Game Show Network). Avant cela, Calhoun a travaillé chez TNT pendant trois ans en tant que chargée de communication et chef de projet presse, supervisant la publicité des unités pour les films originaux de TNT. Calhoun a débuté sa carrière chez L’émission d’aujourd’hui en tant que coordinateur de talents.

Voici la note de Calhoun au personnel :

Après sept années incroyables, je vous annonce que je vais quitter Paramount. Ce fut un privilège de faire partie de cette organisation et je suis rempli de gratitude pour les expériences et les opportunités que j’ai eu la chance de vivre, mais surtout pour les amitiés que j’ai nouées tout au long de mon parcours. Au cours de mon passage ici, j’ai eu l’honneur de diriger l’équipe de communication d’abord chez Showtime et plus récemment chez Paramount Streaming, une expérience qui a été vraiment enrichissante. Je suis très fier de cette équipe et de tout ce que nous avons accompli. Ensemble, nous avons surmonté plusieurs défis et changements, en nous soutenant toujours mutuellement alors que nous nous concentrions sur la réalisation de campagnes incroyables et des résultats record, notamment le lancement de nombreux programmes primés, la production de centaines d’événements en avant-première et de campagnes de récompenses, et la gestion experte d’innombrables initiatives de communication d’entreprise. Bien que je sois incroyablement fier de ce que nous avons accompli ensemble, ce qui a vraiment rendu ce voyage remarquable, c’est cette équipe et les personnes avec lesquelles j’ai eu le privilège de travailler – des individus talentueux qui n’étaient pas seulement des collègues, mais des amis. Je pars d’ici avec des souvenirs précieux qui resteront avec moi pour toujours. Je suis tellement reconnaissant pour chaque moment, pour tout le plaisir que nous avons eu ensemble et pour chacun d’entre vous. Alors que je me lance dans ma prochaine aventure, sachez que je porte en moi toutes les leçons apprises, ainsi que l’esprit de collaboration que nous avons cultivé ensemble. Merci pour votre soutien, votre dévouement et votre partenariat. Je partirai à la fin du mois et j’ai hâte de rencontrer bon nombre d’entre vous avant de partir. Je souhaite à chacun d’entre vous le meilleur et une réussite continue. Avec mes sincères remerciements, Erin

—————

Note de Tom Ryan :