ANAHEIM, Californie: Joel Eriksson Ek a obtenu un but et une aide, y compris le score gagnant au début de la troisième période, et le Minnesota Wild a couronné un road trip réussi d’ouverture de la saison avec une victoire 3-2 sur les Ducks d’Anaheim sur Mercredi soir.

Eriksson Ek a arraché un tir rapide du poignet devant le côté gant de Ryan Miller sur une passe de Jordan Greenway 1:53 dans le troisième pour son deuxième but de la saison.

Ryan Hartman et Nick Bonino ont également marqué pour le Minnesota, qui a remporté trois de ses quatre premiers matchs. Kaapo Kahkonen a effectué 22 arrêts.

Nicolas Deslauriers et Cam Fowler ont marqué pour Anaheim et Ryan Miller a stoppé 29 tirs.

Hartman a ouvert le pointage à 13:51 de la première période avec le premier but en désavantage numérique de sa carrière de huit ans dans la LNH. Le défenseur a marqué sur une échappée après avoir forcé un roulement en zone neutre.

Bonino a prolongé l’avance du Wild à deux buts à 5:50 de la seconde quand il a remporté la mise au jeu lors d’un avantage numérique et a enterré un tir du poignet devant Miller. C’est le premier but de Bonino avec le Minnesota après avoir été acquis dans un échange hors saison avec Nashville.

Deslauriers et Fowler ont marqué à moins de quatre minutes d’intervalle dans la seconde pour égaler le tout à 2. Deslauriers a profité d’un rebond près du filet du Minnesota pour son deuxième but de la saison à 8:58. Fowler l’a ensuite noué avec un tir instantané du cercle droit à 12 h 21, après avoir été mis en place avec une passe croisée de Carter Rowney.

FRITES DE GLACE

Wild: D Ian Cole a fait ses débuts au Minnesota après avoir été acquis dans un échange mardi et a vu 17:31 de temps de glace. … Kirill Kaprizov a enregistré la deuxième passe sur le but d’Eriksson Ek. Il mène les recrues en passes décisives (quatre) et en points (cinq)

Canards: Rowney a obtenu deux passes et trois points (toutes les passes) au cours des deux derniers matchs.

ET APRÈS

Wild: Ont leur match d’ouverture à domicile contre les Sharks de San Jose vendredi.

Canards: Accueillez l’Avalanche du Colorado pour deux matchs à partir de vendredi.

___

Plus de couverture AP NHL: https://apnews.com/hub/NHL et https://twitter.com/AP_Sports