MILAN: Christian Eriksen a mérité les éloges de l’assistant de l’Inter Milan Cristian Stellini après que le Danois ait aidé son équipe à remporter une victoire 4-0 contre Bénévent en Serie A samedi.

Le milieu de terrain a eu du mal à avoir un impact en Italie depuis qu’il a rejoint l’Inter en provenance de Tottenham Hotspur en janvier dernier, les médias britanniques et italiens liant Eriksen à un retour en Premier League dans cette fenêtre de transfert.

Cependant, après avoir marqué un brillant coup franc après avoir quitté le banc pour remporter à l’Inter une victoire en derby contre l’AC Milan dans la Coppa Italia en milieu de semaine, Eriksen a impressionné alors qu’il ne commençait que son cinquième match de championnat cette saison contre Benevento.

Le coup franc de l’international danois à la septième minute avait trop de rythme et de dérapage pour le défenseur Riccardo Improta qui a envoyé le ballon dans son propre filet, et aucun joueur sur le terrain n’a créé plus d’occasions qu’Eriksen.

Son affichage a impressionné Stellini, remplaçant l’entraîneur-chef Antonio Conte qui purgeait le premier match d’une interdiction de ligne de touche de deux matchs.

« Il s’applique à l’entraînement et maintenant il a ses chances », a déclaré Stellini à DAZN. «Il utilise son intelligence pour faire de bonnes performances.

«Ce soir, il a très bien fait. C’est une ressource sur laquelle nous avons travaillé dur et lui-même a travaillé.

«Nous nous accrocherons à lui car c’est un footballeur de haut niveau.»

L’Inter a dominé le match à San Siro, avec Lautaro Martinez ajoutant une seconde avant un doublé de Romelu Lukaku a maintenu l’Inter à deux points du leader Milan en haut du tableau.

«Nous créons beaucoup d’occasions ce soir, mais nous n’en profitons pas toujours», a ajouté Stellini.

«Ce soir, nous avons été bons et nous espérons qu’à l’avenir, nous trouverons une continuité.»