Eriksen n’avait pas Covid et n’était pas vacciné, déclare le directeur de l’Inter Milan, alors que la star danoise se remet d’un effondrement terrifiant

Eriksen, 29 ans, est tombé sur le gazon vers la fin de la première mi-temps lors du match d’ouverture de l’Euro 2020 du Danemark contre la Finlande au Parken Stadium de Copenhague samedi.

Il a immédiatement reçu un traitement cardiaque d’urgence qui a été décrit comme « sauver des vies » par le médecin de l’équipe danoise Morten Boesen.

Les deux groupes de joueurs ainsi que les fans du stade et du monde entier ont regardé avec horreur, beaucoup craignant le pire alors qu’Eriksen était allongé sur le terrain.

Cependant, Eriksen était conscient lorsqu’il a été emmené sur une civière, et une mise à jour a indiqué que le milieu de terrain était « éveillé et stable » à l’hôpital, où il continue de se rétablir.

Les discussions se sont tournées vers ce qui a causé les scènes inquiétantes, le cardiologue de l’ancien club d’Eriksen, Tottenham, donnant son point de vue dans une interview avec un journal britannique dimanche.

Sanjay Sharma, de l’Université St. George de Londres, a déclaré qu’Eriksen n’avait détecté aucun problème cardiaque pendant son séjour au club de Premier League.

«Certes, ses tests jusqu’en 2019 étaient tout à fait normaux, sans anomalie cardiaque sous-jacente évidente. Chaque année, il était testé. Je peux en témoigner parce que j’ai fait les tests », dit Sharma.

Il a toutefois suggéré que certains footballeurs qui ont contracté « une infection à Covid sub-clinique » peut avoir souffert « cicatrisation du cœur ».

L’idée qu’Eriksen était l’un de ces joueurs a été rejetée par le directeur de l’Inter Milan Giuseppe Marotta.

« Il n’avait pas le Covid et n’était pas vacciné non plus » Marotta a déclaré à Rai Sport, selon Reuters.

« Je peux dire que le staff médical de l’Inter est en contact avec eux depuis le début », a-t-il ajouté, faisant référence au personnel médical du Danemark.

Eriksen était protégé par ses coéquipiers alors qu’il recevait des soins d’urgence après son effondrement, qui s’est produit alors que le ballon se dirigeait vers lui après une touche.

Le capitaine danois Simon Kjaer a été félicité pour sa réponse rapide à la situation, vérifiant immédiatement que son coéquipier n’avait pas avalé sa langue et commençant également un traitement sur lui. Kjaer a ensuite réconforté la partenaire désemparée d’Eriksen, Sabrina, qui était venue sur le terrain pour se rapprocher du footballeur touché.

Lorsque Christian Eriksen s’est effondré sur le terrain, Kjær a été le premier à l’aider et à appeler l’équipe médicale à entrer rapidement sur le terrain. Après, il a guidé ses coéquipiers pour couvrir Eriksen pendant qu’il recevait un traitement médical et a consolé la femme d’Eriksen, Sabrina. Rien que du respect. ❤️🇩🇰 pic.twitter.com/GrY8oCXc4D – 433 (@433) 12 juin 2021

Le docteur danois Boesen a donné un aperçu de ce qui s’est passé au fur et à mesure que les moments d’anxiété se déroulaient.

« Nous avons été appelés sur le terrain lorsque Christian est tombé. Je n’ai même pas pu le voir, mais il est rapidement devenu clair qu’il n’était pas conscient », dit Boesen.

« Quand nous sommes arrivés là-bas, il était allongé sur le côté, respirait et avait un pouls. Assez rapidement, l’image a changé, puis nous avons commencé un traitement cardiaque salvateur.

« Nous avons également reçu une aide rapide et fantastique du médecin du stade et du reste des services d’urgence, et nous avons mis en œuvre les mesures nécessaires.

« Nous avons récupéré Christian et il a réussi à me parler avant d’être emmené à l’hôpital pour une enquête et un examen plus approfondis. »

L’UEFA a initialement suspendu le match avant d’annoncer qu’il se poursuivrait à la demande des joueurs danois, qui auraient été FaceTimed par Eriksen de l’hôpital pour les rassurer qu’il allait bien.

La décision a néanmoins été critiquée – y compris par la légende danoise Peter Schmeichel – en raison des effets émotionnels que les joueurs ressentaient encore.

Lorsque le jeu a repris au Parken Stadium, les quatre dernières minutes de la première mi-temps se sont terminées de manière modérée avant que les joueurs ne prennent une pause de cinq minutes et ne commencent la seconde mi-temps.

Apparaissant dans un tout premier match lors d’une finale de tournoi majeur, la Finlande a remporté une victoire 1-0 grâce à une tête de Joel Pohjanpalo à la 59e minute, que le gardien danois Kasper Schmeichel a laissé passer.

Malgré l’importance du but, les joueurs finlandais sont restés discrets dans leurs célébrations.

Le milieu de terrain danois Pierre-Emile Hojbjerg a ensuite écopé d’un mauvais penalty à 18 minutes de la fin alors que les Finlandais tenaient bon pour la victoire.

Les pensées, cependant, étaient encore très concentrées sur Eriksen et sur ce que les événements de samedi signifieront pour sa carrière de footballeur.