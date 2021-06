Eriksen inspire le départ du Danemark, De Bruyne a le dernier mot pour la Belgique dans un match émouvant de l’Euro 2020

Il nous a fallu seulement deux minutes pour savoir comment le Danemark réagirait contre la Belgique, un match joué cinq jours après l’effondrement de leur milieu de terrain talismanique Christian Eriksen après avoir subi un arrêt cardiaque lors de leur match d’ouverture de l’Euro 2020 contre la Finlande.

C’était un territoire inexploré pour tous les participants. L’attaquant danois Yussuf Poulsen a déclaré mercredi que l’équipe ne savait pas comment les événements de dimanche les affecteraient au moment du match. Les joueurs seraient-ils inspirés, ou seraient-ils incapables d’échapper aux images terrifiantes de leur coéquipier allongé sur le terrain ? Et ce n’était pas un match ordinaire, mais le deuxième match de la phase de groupes contre la Belgique, l’équipe classée n°1 au monde et favorite pour remporter l’Euro 2020.

– Euro 2020 sur ESPN : Diffusez des matchs en direct et des rediffusions (États-Unis uniquement)

– European Soccer Pick ‘Em: Rivalisez pour gagner 10 000 $

– Calendrier et calendrier des matchs de l’Euro 2020

Mais le Danemark était magnifique et a joué avec ambition, intensité et agressivité. Ils ont commencé brillamment, inscrivant un but en moins de deux minutes. Lorsque la passe de Pierre-Emile Hojbjerg a trouvé Poulsen au bord de la surface de réparation, il a pris une touche et avec seulement 99 secondes au compteur, il a dépassé le gardien Thibaut Courtois et dans le coin inférieur du filet de la Belgique pour le deuxième but le plus rapide de l’histoire du championnat d’Europe. Poulsen a immédiatement couru vers le coin du terrain du Parken Stadium où son coéquipier était tombé. Le rugissement de la foule donnait l’impression que le stade allait décoller dans l’espace, la cacophonie ravissante entendue à l’hôpital voisin du Rigshospitalet où Eriksen est soigné.

2 Liés

« Nous avons montré que nous étions forts mentalement et c’était une motivation supplémentaire de jouer pour Christian et le pays tout entier », a déclaré l’attaquant Martin Braithwaite. Nous avons senti que tout le stade était avec nous dès le début du match. »

La Belgique a fini par gagner 2-1 grâce au merveilleux et incomparable Kevin De Bruyne, mais cette défaite n’a pas été une mince affaire pour le Danemark. Ils étaient magnifiques en eux-mêmes et ont dominé la première mi-temps, mais ont simplement été dominés pendant une partie de la seconde mi-temps alors que la Belgique a montré sa qualité qui comprend un banc de talents profond.

Les Danois avaient tellement de choses à s’adapter et à gérer, à la fois d’un point de vue émotionnel et sportif. Eriksen est le « cœur » du Danemark, comme l’a déclaré le manager Kasper Hjulmand avant le match. En termes simples, il est leur meilleur joueur et a été une constante dans l’équipe ayant disputé 109 des 120 matches depuis ses débuts internationaux en 2010. (Il est également né en 1992, l’année où le Danemark a remporté son seul championnat d’Europe.)

« Je n’attendais pas grand-chose de ce match, mais je ne peux pas décrire la fierté que je ressens pour l’équipe », a déclaré Hjulmand. « Ce qu’ils ont montré – la qualité… quatre jours après avoir presque perdu l’un de leurs meilleurs amis, ils se sont levés et ont joué un tel jeu. C’était incroyable. Ils ont totalement dominé la meilleure équipe du monde et j’ai tellement de respect pour eux. »

Eriksen, qui joue pour l’Inter Milan en Serie A, a été dans les pensées de tout le monde dans le football. Mais pour ses coéquipiers, ils devaient concilier réflexion personnelle et préparation du match. Alors que la colère d’avoir subi des pressions pour terminer leur match contre la Finlande a été évoquée lors de la préparation de la Belgique, l’équipe a essayé de rester concentrée. Ils devaient élaborer un plan pour remettre leur campagne Euro 2020 sur les rails.

La performance fougueuse et courageuse du Danemark contre la Belgique, la mieux classée, était un hommage approprié à sa star en convalescence, Christian Eriksen. Getty

Depuis l’hôpital, Eriksen était en contact fréquent avec l’équipe via FaceTime. Dimanche, le Danemark a travaillé avec quatre psychologues pour démêler les 24 heures précédentes. Lundi, ils ont fait de leur mieux pour affronter la Belgique, Hjulmand introduisant un nouveau système 3-4-3. Le milieu de terrain Thomas Delaney a déclaré que les joueurs avaient parlé de leurs sentiments pour tenter de comprendre ce qui s’était passé, ce qui les a rapprochés. On leur a également offert la possibilité de revenir au Parken Stadium mercredi, s’ils voulaient revoir l’endroit avant d’affronter la Belgique.

Les références et les images d’Eriksen étaient partout. Son image a été peinte sur le mur de la fan zone de Copenhague, tandis que les supporters du stade portaient des banderoles lui souhaitant bonne chance. Avant le match, un énorme maillot Eriksen n°10 a été dévoilé sur le terrain. Ses coéquipiers se sont rassemblés dans le tunnel comme « Tu ne marcheras jamais seul‘ » — un refrain entendu lors des matchs de Liverpool — joué sur les haut-parleurs du stade. Nous avons vu le gardien Kasper Schmeichel donner deux tapes sur le bras au capitaine Simon Kjaer, autant dire qu’ils étaient tous là derrière lui, le skipper danois inspirant qui avait tenu la langue d’Eriksen samedi pour l’empêcher de l’avaler. Kjaer, qui a remporté sa 109e sélection jeudi pour égaliser avec Eriksen, était l’homme qui, avec Delaney et Poulsen, avait regroupé l’équipe autour de leur coéquipier lorsqu’il a reçu RCR sur le terrain.

Alors qu’Eriksen était sûrement au courant de l’hommage prévu à la 10e minute, il n’avait aucun moyen de comprendre l’effusion d’amour et de soutien qu’il avait reçu de tout le monde au Parken Stadium. Les deux équipes s’étaient entendues pour sortir le ballon à la 10e minute pour se joindre à une minute d’applaudissements, mais on peut pardonner aux joueurs belges d’avoir eu besoin d’un rappel pour sortir le ballon, s’étant déjà retrouvés un but à terre et dans la moitié de terrain adverse. . C’était un moment où les joueurs reprenaient leur souffle après le début mouvementé, et était aussi cathartique qu’émouvant. Kjaer et Schmeichel se sont embrassés dans la surface de réparation du Danemark. Le coéquipier d’Eriksen à l’Inter Milan, Romelu Lukaku, a embrassé Delaney comme une banderole de lecture ‘Hele Danmark er med dig Christian‘ (Tout le Danemark est avec toi Christian) s’est déroulé dans les gradins.

« J’ai parlé à Christian cet après-midi, c’était une belle conversation », a déclaré Lukaku après le match. « Je suis vraiment reconnaissant que Christian soit toujours parmi nous. J’espère qu’il reviendra rapidement. »

Et puis c’était de retour dans ce sèche-linge d’un match où le Danemark continuait de tout jeter sur une Belgique effrayée. Quelle que soit la préparation du Danemark sur le plan personnel, sportif et émotionnel, cela a fonctionné au cours de cette première mi-temps. Ils sont entrés dans le match à 100 milles à l’heure, Daniel Wass rattrapant Thorgan Hazard dans la première minute. Puis est venu le but danois, alors que Hojbjerg a intercepté la passe paresseuse de Jason Denayer pour passer par Poulsen qui l’a inscrit à la maison. Il y avait d’autres signes de réaffirmation de la concentration et de la qualité du Danemark : Schmeichel effectuant un arrêt confortable d’une tête de Dries Mertens, Joakim Maehle dribble à travers la défense belge, Wass en a claqué un au-dessus de la barre, tandis que Mikkel Damsgaard, 20 ans, était fantastique. , malgré la tâche considérable d’essayer de remplir les bottes de l’irremplaçable Eriksen. Ils ont dominé la première mi-temps, mais ensuite est venu Kevin De Bruyne.

« Les supporters ont créé une atmosphère incroyable, et les supporters ont donné une avance de buts à l’équipe locale », a déclaré le sélectionneur belge Roberto Martinez. « Nous avons été sous le choc, il nous a fallu 20 minutes pour commencer à être nous-mêmes. Nous ne pouvions pas surmonter ce désir et ce cœur que le Danemark nous avait mis, c’est prévu.

« La première mi-temps a été très émouvante et cela nous a enlevé ce que nous pouvions faire sur un terrain de football. Dans la seconde mi-temps, nous avons pu être nous-mêmes et mieux rivaliser. L’équipe danoise a pris les devants depuis la première seconde. Ils réagissent beaucoup plus rapidement dans tout. «

Groupe B GP W ré L DG STP Belgique – Q 2 2 0 0 +4 6 Finlande 2 1 0 1 0 3 Russie 2 2 0 1 -2 3 Danemark 2 0 0 2 -2 0 Les deux premiers et les quatre meilleurs tiers se qualifient

Son introduction à la mi-temps, il est toujours en pleine forme après avoir subi des fractures au visage lors de la finale de la Ligue des champions, a galvanisé ce retour en Belgique. Tout d’abord, il a égalisé l’égalisation de Thorgan Hazard. C’était un but merveilleusement travaillé, car Lukaku l’a emmené dans la surface, puis a trouvé De Bruyne, qui a pris une touche et a feint de tirer, mais a plutôt joué un ballon carré à Hazard pour le taper devant un Schmeichel impuissant.

Puis il y a eu sa merveilleuse seconde. L’accumulation a vu Lukaku, Youri Tielemans, Thorgan Hazard et Eden Hazard s’associer, l’aîné Hazard trouvant De Bruyne à 25 mètres du but. De Bruyne l’a frappé pour la première fois avec sa gauche, le commençant à l’extérieur du poteau mais le plaçant parfaitement dans le coin inférieur de Schmeichel. Il s’est dirigé vers cette même partie éloignée du stade que Poulsen, mais sa célébration a été naturellement modérée, alors qu’il faisait signe à la foule et à ses coéquipiers de se calmer. Bien que Braithwaite ait frappé la barre tard, la force de la Belgique en profondeur – imaginez le luxe de faire venir un joueur du calibre de De Bruyne à la mi-temps – a changé le cours du match.

Le Danemark n’est pas encore sorti de ce tournoi, mais doit maintenant gagner contre la Russie au tour final, et espère que cela lui suffira pour se qualifier.

« Avec Christian Eriksen dans nos cœurs et nos esprits, sachant qu’il est toujours là … nous savons que ça va être quelques semaines difficiles pour toi Christian, mais nous sommes là pour toi », a déclaré Hjulmand par la suite. « Nous allons rester ensemble et battre les Russes. Nous n’avons pas fini dans cette compétition. »

Braithwaite a ajouté: « À tous les enfants qui ont des rêves, continuez de vous battre. Nous allons terminer cela et nous assurer de passer les phases de groupes – il n’y a pas de limites pour cette équipe. »

La FA danoise était autrefois taquinée pour son slogan « Une partie de quelque chose de plus grand » alors qu’elle passait d’un tournoi majeur à l’autre et luttait pour avoir un impact sur le terrain. Mais plus maintenant. Même dans la défaite, la façon dont ils ont joué, avec leur incroyable courage, leur ambition, leur intensité et leur passion, était le parfait hommage à leur star en convalescence.