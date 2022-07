Eriksen couronne un retour remarquable en rejoignant Man Utd “spécial”

Manchester (Royaume-Uni) (AFP) – Christian Eriksen a déclaré avoir choisi de rejoindre Manchester United en transfert gratuit car le club d’Old Trafford est “spécial”.

Eriksen a signé vendredi un contrat de trois ans avec United après une impressionnante période de prêt avec Brentford dans la seconde moitié de la saison dernière.

Le passage du joueur de 30 ans à United complète un retour incroyable après son contact avec la mort l’année dernière.

Eriksen a subi un arrêt cardiaque sur le terrain de Copenhague alors qu’il jouait pour le Danemark au Championnat d’Europe et a été contraint de quitter l’Inter Milan après s’être rétabli en raison des réglementations sanitaires de la Serie A.

Eriksen, équipé d’un défibrillateur automatique implantable, a prouvé sa forme et sa condition physique lors d’un prêt à Brentford au cours de la seconde moitié de la saison dernière.

Il a joué 11 fois en Premier League pour les Bees, marquant une fois et fournissant quatre passes décisives.

Eriksen a été poursuivi par plusieurs autres équipes mais, malgré leurs récentes difficultés, il était trop difficile de résister à l’attrait de jouer pour un géant mondial aussi historique.

“Manchester United est un club spécial, et j’ai hâte de commencer”, a déclaré Eriksen.

“J’ai eu le privilège de jouer à Old Trafford à plusieurs reprises, mais le faire sous le maillot rouge de United sera une sensation incroyable.”

Eriksen a l’expérience de travailler avec le manager de United, Erik Ten Hag, après s’être entraîné avec l’Ajax dans le cadre de son retour au football après l’arrêt cardiaque.

Ten Hag, qui a pris les commandes de United à la fin de la saison après avoir quitté les champions néerlandais, cherche à réorganiser sa nouvelle équipe après avoir terminé une sixième décevante en Premier League la saison dernière.

– ‘Des ambitions majeures’ –

“J’ai vu le travail d’Erik à l’Ajax et je connais le niveau de détail et de préparation que lui et son équipe mettent chaque jour. Il est clair qu’il est un entraîneur fantastique », a ajouté Eriksen.

“Après avoir parlé avec lui et appris davantage sur sa vision et la façon dont il veut que l’équipe joue, je suis encore plus excité pour l’avenir.

“J’ai toujours de grandes ambitions dans le jeu, il y a énormément de choses que je sais que je peux accomplir, et c’est l’endroit idéal pour continuer mon voyage.”

Le directeur du football de United, John Murtough, pense que le coup pour Eriksen apportera de l’expérience et de la classe au milieu de terrain de Ten Hag.

“Christian a été l’un des meilleurs milieux de terrain offensifs d’Europe tout au long de sa carrière”, a déclaré Murtough.

“Ce n’est pas une surprise qu’il ait eu autant d’options cet été, donc nous sommes vraiment heureux qu’il soit convaincu que c’est le bon club pour lui.

“En plus de sa technique exceptionnelle, Christian ajoutera une expérience précieuse et des compétences en leadership à l’équipe et nous sommes impatients de voir les avantages de ces qualités sur le terrain cette saison à venir et au-delà.”

Eriksen est la deuxième signature de Ten Hag après l’arrivée de l’arrière gauche néerlandais Tyrell Malacia de Feyenoord.

Ten Hag serait également proche d’un accord avec le défenseur argentin Lisandro Martinez de l’Ajax.

Cependant, les plans de United pour la nouvelle saison ont été perturbés par des informations selon lesquelles Cristiano Ronaldo souhaite quitter le club après avoir échoué à se qualifier pour la Ligue des champions de la saison prochaine.

Ronaldo a raté le début de la tournée de pré-saison de United en Thaïlande et en Australie, Eriksen ne devant pas non plus participer au voyage.