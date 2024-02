Eriko Kobayashi crée des aliments extraordinairement réalistes à partir de verre dans ses sculptures hyperréalistes – Colossal

Art



Eriko KobayashiLes sculptures incroyablement réalistes d’œufs au plat, de bacon et d’oursons gommeux sont fabriquées à partir de la dernière chose dans laquelle vous voudriez mordre. Entièrement constituées de verre, les œuvres hyperréalistes de l’artiste basé à Seattle explorent notre relation avec les heures de repas habituelles, les aliments réconfortants et la nostalgie de marques comme Pop Tarts.

«Je crois que nous prenons des décisions concernant nos vêtements, notre nourriture et nos besoins quotidiens en nous basant sur un sentiment d’intimité et de sympathie pour les produits», explique Kobayashi à Colossal. En puisant dans des plats universellement reconnaissables, comme le menu omniprésent du petit-déjeuner composé d’œufs et de bacon, l’artiste s’appuie sur sa propre nostalgie, décrivant des plats qu’elle a souvent à portée de main. Elle considère le verre comme un support capable à la fois d’encapsuler et d’accumuler l’expérience.

Kobayashi utilise une technique appelée casting chaud, dans lequel des pièces individuelles sont fusionnées à haute température dans un moule fait à la main. «Je recherche toujours une nouvelle revigoration et j’essaie de créer des pièces qui approfondissent la réflexion, dégagent un sentiment positif et éveillent la curiosité», dit-elle. “La discipline requise pour créer de manière convaincante un objet en verre exige que je passe une période longue et concentrée à fabriquer cet objet.”

Travailler le verre demande beaucoup de patience dans la recherche de la précision. Par exemple, dans le processus de fabrication de morceaux d’oursons en gomme solides et cubiques, Kobayashi a subi de nombreux essais et erreurs. « Des températures de fusion incorrectes entraînaient une fusion excessive des oursons gommeux, des erreurs dans la forme du moule provoquaient des variations de température et un mauvais calcul du temps de recuit entraînait des fissures dans le verre », explique-t-elle. “Grâce à l’expérimentation, j’ai fini par créer mes propres moules et calculer la température pour obtenir la forme souhaitée.”

Le travail de Kobayashi sera inclus dans la prochaine édition 2024 de Les Ripley, croyez-le ou non ! et fait actuellement partie de Repas-partage à Hashimoto Contemporary à Los Angeles. Et si vous êtes à Seattle, vous pouvez la voir travailler dans le Centre des Beaux-Arts Pratt vitrine dans une présentation intitulée Pensées tendres, ouverture ce mois-ci et se poursuivant jusqu’en juin. En savoir plus sur l’artiste site web et Instagram.

