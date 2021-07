Erika Jayne SLAMMED de RHOBH pour avoir pris un jet privé après avoir été accusée d’avoir «volé des millions d’orphelins»

La star de REAL Housewives of Beverly Hills, Erika Jayne, a été CLAQUÉE pour avoir pris un jet privé.

La femme de 49 ans a choisi le mode de transport luxueux après avoir été accusée d’avoir « volé des millions aux orphelins ».

Les fans ont critiqué Erika après avoir été aperçue en train de voler dans un jet privé[/caption]

Elle et son ex Tom ont été accusés d’avoir « volé des millions aux orphelins »[/caption]

Les fans se sont précipités sur Reddit pour qualifier la star de télé-réalité de « personne terrible »[/caption]

Erika est sous le feu depuis qu’elle et son ex-mari Tom Girardi, 82 ans, ont été accusés de détournement de fonds.

Après Le courrier quotidien obtenu des photos d’Erika se dirigeant vers l’avion chic, RHOBH les fans se sont précipités Reddit pour claquer la personnalité de la télévision.

Une personne a écrit : « La regarder me rend malade. Les choses qu’elle et les victimes de Tom étaient terminées, et elle s’en moquait. Personne horrible. Je n’ai pas eu envie d’allumer bravo récemment en raison de leur tolérance à ce comportement.

Un autre a critiqué la façon dont Erika a accessoirisé sa tenue, en écrivant: « Ew elle porte cette bague Cartier !!! Quel putain de connard sans vergogne.

Un troisième a répondu: « Elle est une poubelle égoïste et Bravo ne devrait pas lui donner une plate-forme. »

Le Daily Mail a récemment publié des photos d’Erika embarquant dans un jet privé[/caption]

Beaucoup ont convenu qu’elle était « sans vergogne »[/caption]

Elle a été qualifiée de « poubelle égoïste »[/caption]

Une personne a qualifié la star de télé-réalité de « effing dégoûtant »[/caption]

D’autres ont continué à claquer la star de RHOBH dans le fil, comme une personne a ajouté: «Elle est tellement dégoûtante. Zéro remords. J’espère que ce comportement arrivera et la mordra dans le cul.

Un fan supplémentaire a commenté: « Elle est une merde dégoûtante et narcissique. »

Alors qu’une personne l’a qualifiée d’« ordure humaine », une autre Bravo fan a écrit : « C’est comme si elle voulait être détestée. Elle veut être inculpée. Elle profite de tout ça ? Elle s’est probablement arrangée pour que Paps soit là.

« Qu’est ce qu’il ne va pas avec elle? Sérieusement. Même si elle est innocente, ce n’est pas intelligent.

De retour en novembre, Erika fans choqués quand elle a demandé le divorce de l’ancien super avocat, Tom, 82 ans, après 21 ans passés ensemble.

Erika a été appelée un certain nombre de noms[/caption]

D’autres l’ont qualifiée de « poubelle humaine »[/caption]

Quelqu’un a demandé si Erika « appréciait » le contrecoup[/caption]

Suite à la demande de divorce, il a commencé à être frappé par procès après procès pour fraude, détournement de fonds et rupture de contrat.

Erika s’est impliquée lorsqu’on a affirmé qu’ils maintenaient leur style de vie luxueux avec l’argent qu’il aurait volé à ses clients.

Même si elle a nié avoir jamais su ce que Tom faisait, des rapports affirment qu’il a utilisé 20 millions de dollars de l’argent pour financer également sa carrière dans le divertissement.

Erika a demandé le divorce de Tom en novembre[/caption]

Tom fait l’objet d’un procès après procès[/caption]

Lors du dernier épisode de RHOBH, Erika a parlé de son divorce avec Tom et a admis qu’elle avait été « blessée » lorsqu’il ne l’a pas soutenue courir dans le spectacle de Broadway Chicago.

Alors qu’elle continuait de claquer Tom tout au long de l’épisode, les fans se sont tournés vers Twitter pour critiquer la femme de 49 ans pour avoir apparemment «menti», elle ne savait pas ce que Tom faisait.

Dans un épisode précédent de l’émission Bravo, Erika a rompu son silence sur ses problèmes juridiques et conjugaux.

Elle affichait régulièrement sa richesse dans l’émission Bravo[/caption]





Alors qu’elle s’asseyait avec ses partenaires, Erika a immédiatement commencé à se plaindre du changement radical dans sa vie qui concernait spécifiquement les objets matériels.

Elle a déclaré: «Ma vie change radicalement cette semaine. J’ai abandonné ma Lamborghini, j’ai abandonné ma maison de 16 000 pieds carrés.

Alors que les larmes commençaient à lui monter aux yeux, elle a dit : « Est-ce bien de porter cette veste et de vivre dans cette maison et de conduire une Lambo ? Oui mais à quel coût humain ?

Erika a nié être au courant des méfaits de Tom[/caption]