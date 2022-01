Erika Jayne riposte à la motion de remise de boucles d’oreilles de 750 000 $ au milieu de l’affaire de faillite de son ex-mari Tom

Erika Jayne répond à une requête d’un syndic de faillite qui a demandé à la star de télé-réalité de remettre un ensemble de boucles d’oreilles en diamant d’une valeur de 750 000 $. Le bijou coûteux était un cadeau de son ex-mari Thomas Girardi, dont le cabinet d’avocats a été fermé au milieu d’une enquête pour fraude.

Le syndic a affirmé dans de nouveaux documents judiciaires déposés mardi que Girardi avait acheté les somptueux bijoux en 2007 en utilisant des fonds prélevés sur un compte en fiducie représenté par sa société, Girardi Keese (GK), selon TMZ.

Les documents allèguent en outre que l’achat était simplement justifié en tant que « coût » sur le compte. Jayne a demandé le divorce de Girardi en novembre 2020. Elle et l’avocat étaient mariés depuis plus de 20 ans.

En août, le syndic a commencé à liquider les actifs détenus par Girardi Keese dans un effort concerté pour rembourser les créanciers de Girardi et, en suivant une trace écrite, a semblé découvrir l’achat important.

LE CABINET D’AVOCATS DE TOM GIRARDI MET AUX ENCHÈRES DES SOUVENIRS D’ERIKA JAYNE POUR REMBOURSER LES CRÉANCIERS AU MILIEU D’UNE AFFAIRE DE FAILLITE

Cependant, un avocat de l’acteur de « Real Housewives of Beverly Hills », 50 ans, a déclaré à Fox News Digital dans un communiqué que la chanteuse et actrice avait « innocemment » reçu les boucles d’oreilles de son ex et était impliquée dans l’enquête pour ses crimes présumés. .

« Je suis troublé par le fait que tout le monde saute aux conclusions sur Erika, qui est innocente, et essaie de la blâmer pour les actions des autres », indique la déclaration de l’avocat de Jayne, Evan Borges.

« Si la loi compte, la requête du syndic est complètement hors limites. Même sur la base de la preuve par ouï-dire incomplète déposée avec la requête, le syndic n’a aucune réclamation fondée sur le fait qu’Erika a reçu innocemment un cadeau de boucles d’oreilles il y a 15 ans de sa part maintenant séparée et mari alors extraordinairement riche. »

TOM GIRARDI VU AVEC UN ŒIL NOIR DANS LA PREMIÈRE OBSERVATION DEPUIS LE DIVORCE D’ERIKA JAYNE

Borges déclare en outre dans une requête déposée mercredi que, afin de maintenir le « statu quo » et en gage de « bonne foi », Jayne « acceptera et a accepté de conserver et de ne pas transférer ou vendre les boucles d’oreilles » et « fournira le boucles d’oreilles à un séquestre tiers à conserver en fiducie en attendant que le fiduciaire termine son enquête. »

Dans la requête de six pages, Borges soutient qu' »Erika est complètement innocente » et « pas même l’administrateur n’allègue qu’Erika connaissait la source des fonds que son riche mari a utilisés pour lui acheter un cadeau de boucles d’oreilles il y a 15 ans (qui a remplacé un précédent paire de boucles d’oreilles achetées des années auparavant).

« Erika, une non-avocate qui n’a joué aucun rôle dans la gestion de GK, ne devrait pas être celle qui plaide pour des enquêtes complètes et la découverte de ce que GK a fait dans le passé », ajoute le document. « Le syndic cherche à blâmer Erika pour les événements d’il y a 15 ans dans un cabinet d’avocats dans lequel Erika n’a joué aucun rôle. »

Jayne et Girardi sont accusés d’avoir détourné des fonds destinés aux victimes de l’accident d’avion de Lion Air en 2018 après que Girardi ait représenté les plaignants dans un recours collectif contre la compagnie aérienne.

LE MARI D’ERIKA JAYNE, TOM GIRARDI OFFICIELLEMENT SOUS CONSERVATOIRE SUPERVISÉ PAR LE FRÈRE

Fox News Digital a obtenu des documents judiciaires en août indiquant que le cabinet d’avocats de Girardi avait une dette de plus de 100 millions de dollars et qu’une société de divertissement appartenant à Jayne, EJ Global LLC, aurait reçu 25 millions de dollars de Girardi, 82 ans.

En décembre 2020, le couple a été poursuivi en justice pour ne pas avoir payé un jugement de 882 715 $.

Dans un documentaire de Hulu, « The Housewife and the Hustler », qui a été publié en juin et centré sur la fraude présumée et les problèmes juridiques du couple, Girardi a été montré dans une déposition admettant qu’il était fauché.

‘RHOBH’S ERIKA JAYNE ET LE MAISON MARITIME DE TOM GIRARDI OBTIENNENT UNE ÉNORME RÉDUCTION DE PRIX

« À un moment donné, j’avais environ 80 ou 50 millions de dollars en espèces », a-t-il déclaré en septembre 2020. « Tout est parti. Je n’ai pas d’argent. J’avais aussi un portefeuille d’actions d’environ 50 millions de dollars, et tout est parti. . »

Le cabinet d’avocats a également été approuvé pour un prêt de 1,5 million de dollars du programme de protection des chèques de paie le 15 avril 2020, cinq mois avant que Girardi n’affirme qu’il était à court d’argent.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Girardi a été en proie à des problèmes de santé, notamment un diagnostic de maladie d’Alzheimer et de démence précoce qui a finalement conduit l’avocat plaidant autrefois estimé à perdre sa licence de droit en mars. La famille de Girardi a affirmé que Girardi souffrait également de pertes de mémoire en raison de son âge.

Jayne n’a été officiellement accusée d’aucun crime.