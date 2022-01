Erika Jayne réagit après que Garcelle Beauvais ne la suive plus sur IG pendant le tournage de ‘RHOBH’

Une nouvelle querelle est-elle en train de bouillir à Beverly Hills ? La star de « RHOBH », Erika Jayne, a récemment réagi après que sa co-star, Garcelle Beauvais, ne l’ait apparemment plus suivie sur Instagram.

Le drame se réchauffe pour Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills, et la saison 12 n’a même pas encore été diffusée ! Après Garcelle Beauvais, 55 ans, a semblé ne plus suivre sa co-vedette Erika Jayne, 50 ans, sur Instagram au milieu du tournage de la nouvelle saison de la série, Erika a eu quelques mots de choix. S’adressant à la section des commentaires d’un compte de fans de Bravo qui a rapporté la nouvelle, Erika a clairement exprimé ses sentiments en écrivant: « Eh bien [let] moi unfollow son dos.

Après qu’il ait été révélé que Garcelle avait abandonné Erika, Garcelle a eu un commentaire de suivi intéressant 😏 #RHOBH pic.twitter.com/4t42yYdkHt – Reines de Bravo (@queensofbravo) 27 janvier 2022

Ce n’est pas la première fois que Garcelle et Erika se disputent, comme un clip supprimé de la réunion de la saison 11 est affiché. Mais Erika a ébouriffé plus que quelques plumes sur le plateau. Dans le passé, les tensions étaient vives entre la chanteuse de « Pretty Mess » et sa collègue femme au foyer Sutton Stracke, dont les fans ont également remarqué qu’elle avait cessé de suivre Erika sur Instagram après qu’Erika l’ait qualifiée de « b * tchy f *** ing c ** t ». La star de Broadway Sutton, avec Garcelle, a eu une relation particulièrement tumultueuse avec Erika pendant la saison 11, lorsque le mari séparé d’Erika Tom GirardiLes crimes de ont été révélés dans une tournure choquante des événements. Après avoir accusé Erika de ne pas se soucier des victimes du scandale de détournement de fonds de son mari, Sutton a en outre applaudi Erika pour être une fausse amie, déclarant : « En fait, je pensais que tu étais sincère. Et vous savez ce que c’est ? Mensonge. »

Bien qu’Erika ait affirmé qu’elle n’était pas au courant du scandale de détournement de fonds de Tom, de nombreuses femmes au foyer étaient sceptiques quant à ses affirmations, Kyle Richards disant même HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT, les femmes au foyer « ont dû s’acharner » sur Erika lors des retrouvailles de la saison 11. Dans l’émission spéciale en quatre parties, diffusée sur Bravo! en novembre, hôte Andy Cohen n’a pas retenu Erika, lui posant les questions difficiles sur sa relation éloignée avec ses propres problèmes juridiques; une source même EXCLUSIVEMENT partagée avec HollywoodLa Vie qu’Andy et Erika se « battaient » à la réunion. Dans une interview EXCLUSIVE avec HollywoodLa Vie, Garcelle a partagé qu’elle était « vraiment fière » d’Andy pour avoir mis Erika sur la sellette. Bien qu’il soit difficile de dire où se situeront les dames lorsque la saison 12 sera enfin diffusée cette année, avec deux nouvelles femmes au foyer rejoignant le groupe, il y aura certainement beaucoup plus de drame, de légendes et d’ombre en magasin.