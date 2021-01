Erika Jayne a déménagé de Pasadena et dans une nouvelle maison à Los Angeles.

Au milieu de son divorce d’avocat de haut niveau Tom Girardi, la Vraies femmes au foyer de Beverly Hills star crée sa propre vie et s’installe dans une maison de style espagnol de 1,5 million de dollars à Los Angeles, selon Realtor.com et les documents juridiques de tutelle obtenus par E! Nouvelles.

Dotée de trois chambres et de deux salles de bains, la maison des années 1920 se trouve dans une rue bordée d’arbres pour offrir une intimité inestimable.

Une source a dit à E! News, « C’est le début de sa nouvelle vie, son nouveau départ. Elle s’est installée, l’a décorée et l’a fait sienne. Elle est heureuse. »

La maison de 2000 pieds carrés comprend une piscine saline tropicale, un spa et une terrasse de jardin, selon le site Web de l’immobilier. La cuisine est équipée d’équipements haut de gamme tels que les fours doubles Viking et un réfrigérateur Sub Zero pour compléter son coin petit-déjeuner. Et sa propriété aurait des fenêtres cintrées, ainsi qu’un « aménagement paysager luxuriant » autour du patio, qui est à seulement « quelques pas » de la confortable chambre principale d’Erika.