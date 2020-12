Erika Jayne et son ex-mari font face à une nouvelle bataille juridique sérieuse.

Tom Girardi fait face à une poursuite civile pour des allégations que lui et d’autres ont détourné de l’argent d’un fonds de règlement d’un crash d’avion Boeing 737 vers des plaignants basés dans l’Illinois qui ont fait mourir des membres de leur famille dans un accident, E! Les nouvelles peuvent confirmer. L’incident s’est produit en octobre 2018 lorsqu’un vol intérieur opéré par la compagnie aérienne indonésienne Lion Air s’est écrasé dans la mer de Java 13 minutes après le décollage, tuant les 189 passagers et membres d’équipage à bord.

La plainte a été déposée contre le célèbre avocat et d’autres par Edelson PC, un cabinet de plaignants reconnu au niveau national. Girardi fait face à des accusations de fraude et de détournement de fonds, selon les documents. Le montant des dommages-intérêts réclamé par l’entreprise est actuellement confidentiel. Jayne est également nommé dans la plainte car Edelson allègue que Girardi a détourné l’argent « afin de continuer à financer son style de vie somptueux à Beverly Hills et celui d’Erika ».

« De toute évidence, Girardi continue de se livrer à la fraude et à la tromperie afin de soutenir une frénésie de dépenses sans fin par lui-même et Jayne », déclare le procès.

E! News a contacté les équipes de Jayne et Girardi pour commentaires.