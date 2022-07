Erika Jayne dit qu’elle parle toujours à son ex Tom Girardi – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : John Tsiavis/Bravo

Lisa Rina a été surpris d’entendre Erika Jayne parle toujours à son ex-mari, À M Girardi. Le chanteur a fait la grande révélation lors de l’épisode du 20 juillet de Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills, après avoir été testée positive pour COVID. Lisa s’est demandée si Erika parlait à Tom “du tout”, et Erika lui a dit: “Ouais – il a entendu dire que j’avais le COVID, alors il voulait s’assurer que j’allais bien.”

Puis, dans un confessionnal privé, Erika a encore expliqué : « Quand Tom appelle, parfois il est super présent et à d’autres moments, il pense que je suis quelqu’un d’autre. Rien dans ces conversations n’est bon à part que je sais qu’il est dans un endroit sûr. Mais je sais aussi ce que signifie cet endroit. Tu sais? Centre de soins de la mémoire – J’ai parcouru cette route avec ma grand-mère. Ça ne va pas mieux. Ça ne fait qu’empirer à partir d’ici.

Petit aperçu du mercredi #RHOBH — Erika révèle à Rinna qu’elle parle toujours à Tom. 💎 pic.twitter.com/FbhUxQhfFS – geai (@JaysRealityBlog) 18 juillet 2022

Ensuite, Lisa a interrogé Erika sur son divorce potentiel avec Tom. « Maintenant, laissez-moi vous poser la question. Ils sont sortis et ont dit que le frère allait le représenter dans votre divorce ? Et Erika a dit que c’était vrai, mais elle soupçonne que c’est parce que Tom n’a actuellement pas les moyens de payer l’avocat du divorce qu’il avait. “Mais aussi – je ne peux pas divorcer pour le moment”, a ajouté Erika à Lisa. «Je suis légalement séparé, donc ma vie a évolué et tout est séparé, mais je ne peux pas divorcer pour le moment. Il y a tellement de conneries juridiques qui se passent.

Elle a poursuivi: «C’est ironique, mais si j’étais divorcée de Tom, je devrais lui payer une pension alimentaire. Alors, je resterai marié – merci.

“C’est toujours quelque chose qu’il semble”, a déclaré Lisa, à laquelle Erika a répondu, “Ouais, c’est une période bizarre. Et je suis vraiment prêt pour que ça se termine.

Sutton parle à Sheree et Dorit de son drame avec Diana. #RHOBH pic.twitter.com/6z9OWAQPNX – geai (@JaysRealityBlog) 21 juillet 2022

Entre-temps, Dorit Kemsley s’est déchaîné Jamie Lee Curtisqui était l’invité spécial de Kyle Richards« Déjeuner caritatif. Jamie montrait aux dames des produits que son organisme de bienfaisance à l’hôpital pour enfants offrirait et Dorit pensait que tout était « si chic » – même une laisse de chien très basique.

Plus tard, une publication révélatrice sur les réseaux sociaux a attiré l’attention sur Cristal Kung-Minkoff. Après ne pas se sentir bien dans sa peau, elle s’est rendue sur Instagram pour révéler qu’elle souffrait d’un trouble de l’alimentation, alors quand toutes les dames se sont réunies chez Kyle, elle en a parlé lors d’une conversation intime avec Kyle et Diana Jenkins. Kyle a posé des questions sensibles, mais elle a dit qu’elle ne demandait que parce qu’elle aussi avait lutté contre un trouble de l’alimentation plus tôt dans sa vie et qu’elle voulait offrir à Crystal toute l’aide possible. Crystal l’a apprécié et ils l’ont étreint avant de rejoindre le reste du groupe.

Petit aperçu du mercredi #RHOBH — Les dames se réunissent lors d’un déjeuner avec Jamie Lee Curtis ! 💎 pic.twitter.com/FFlICrr1Vu – geai (@JaysRealityBlog) 15 juillet 2022

Une personne qui n’était pas aussi sensible à la révélation était Erika, qui a en fait fait des blagues inappropriées sur le trouble de l’alimentation lors de la fête de vacances de Diana, où Kathy Hilton a également fait son retour triomphal dans le groupe.

Quoi qu’il en soit, quand Erika a entendu Crystal parler de son trouble de l’alimentation, elle a suggéré à Crystal d’utiliser des laxatifs pour qu’elle puisse faire caca la nourriture qu’elle ne voulait pas dans son corps, plutôt que de la vomir. Cristal et Garcelle Beauvais ne pouvait pas croire ce qu’Erika avait dit. Et les choses n’ont fait qu’empirer à partir de là – quand quelqu’un est venu avec des doigts de poulet et de la sauce, Erika a ri et a dit à Crystal qu’elle ne pouvait pas en avoir parce qu’elle ne mangerait jamais un doigt de poulet. C’était bizarre, et Crystal se demanda si Erika buvait encore trop.

Vouloir plus? Nouveaux épisodes de Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills diffusé les mercredis à 20h sur Bravo.