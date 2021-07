Erika Jayne de REAL Housewives Of Beverly Hills a pleuré en comparant sa relation « blessante » avec Tom Girardi aux mariages « sains » de sa co-star.

La star de Bravo est devenue émue lors d’une séance de cryothérapie avec son compagnon de casting Sutton Strake alors qu’elle aspirait à la romance Kyle Richards et Dorit Kemsley avoir avec leurs conjoints.

12 Erika est devenue émue en comparant sa relation “ blessante » avec Tom aux mariages de sa co-star Crédit : Bravo

12 Tom et Erika sont en plein scandale de divorce et de détournement de fonds Crédit : AP Photo

12 Erika a pleuré en admettant que son mariage n’était « pas comme celui de Kyle et Mauricio »

Au Los Angeles spa, Sutton, 49 ans, a demandé Erika, 49 ans, si elle était « folle » que Tom, 82 ans, ne soit pas venu voir sa performance à Broadway à Chicago à New York avant que la pandémie ne frappe.

« Je serais f ** king énervé », a ajouté Sutton à sa question.

Erika a avoué : « Ouais. Ça fait mal. Votre femme que vous aviez soutenue et financée devient une vedette à Broadway et vous ne venez pas au spectacle.

« Et puis je dois aller là-bas et le défendre », a-t-elle dit à propos de la question de savoir pourquoi Tom n’était pas venu voir sa performance sur Watch What Happens Live.

Elle a poursuivi: « Maintenant, dites-moi si je ressens de l’amour. Une grande partie de la raison pour laquelle j’étais à Broadway est due au soutien que Tom m’a apporté au fil des ans.

12 La star de télé-réalité a admis qu’elle avait été « blessée » par la relation de Tom avec elle Crédit : Bravo

12 Erika et Sutton sont allés ensemble à une journée de spa entre filles Crédit : Bravo

12 Erika a reçu un traitement de cryothérapie par temps de -111 degrés Crédit : Bravo

« C’était la récompense, mais pourquoi n’étiez-vous pas là ? Même pendant 24 heures !

Lorsque Sutton a demandé « Je me demande s’il le regrette », Erika a répondu avec confiance « Non. Non. »

Dans un confessionnal, Erika a commencé à pleurer et a dû étouffer ses mots alors qu’elle comparait ses mariages à ses co-stars.

« C’est dur. Ce n’est pas le mariage entre Mauricio et Kyle. Ce n’est pas un mariage entre Dorit et PK.

« Mon mariage était différent de tous. C’est la partie la plus difficile à concilier », dit-elle en s’essuyant les yeux.

12 Le mariage de Kyle et Mauricio a souvent été salué par les fans Crédit : Instagram

12 Le couple est marié depuis 1996 et partage trois filles ensemble Crédit : Images GC

Original RHOBH La star Kyle, 52 ans, est mariée au magnat de l’immobilier Mauricio Umansky depuis 1996.

Leur mariage est souvent salué par les fans comme des « objectifs » et a été largement documenté par les caméras Bravo au fil des ans.

Le couple partage également les filles Portia, Alexia et Sophia.

Pendant ce temps, Dorit, 44 ans, est parée à Paul « PK » Kemsley depuis 2015 et entretient une relation ludique à la télévision.

Ensemble, le couple partage les jeunes enfants Phoenix et Jagger.

12 Dorit et son mari Paul ‘PK’ Kemsley sont mariés depuis 2015 Crédit : Banque de photos NBCU/NBCUniversal via

12 Le couple partage les jeunes enfants Phoenix et Jagger Crédit : Instagram

En novembre, Erika fans choqués quand elle a demandé le divorce de l’ancien super avocat, Tom, 82 ans, après 21 ans passés ensemble.

Suite à la demande de divorce, il a commencé à être frappé par procès après procès pour fraude, détournement de fonds et rupture de contrat.

Erika s’est impliquée lorsqu’il a été affirmé qu’ils maintenaient leur style de vie luxueux avec l’argent qu’il aurait volé à ses clients.

Même si elle a nié avoir jamais su ce que Tom faisait – des rapports affirment qu’il a utilisé 20 millions de dollars de l’argent pour financer également sa carrière dans le divertissement.

L’épisode de la semaine dernière de RHOBH a montré à Erika rompant son silence sur ses problèmes juridiques et conjugaux.

12 Tom s’est vu retirer sa licence d’avocat à la suite de son scandale juridique Crédit : Hulu

12 Erika a été forcée de rétrograder tout son style de vie Crédit : Instagram

Alors qu’Erika s’asseyait avec ses partenaires, elle a immédiatement commencé à se plaindre du changement radical dans sa vie qui concernait spécifiquement les objets matériels.

Elle a dit aux dames : « Ma vie a radicalement changé cette semaine. J’ai abandonné ma Lamborghini, j’ai abandonné ma maison de 16 000 pieds carrés.

Alors que les larmes commençaient à lui monter aux yeux, elle a dit : « Est-ce que c’est génial de porter cette veste et de vivre dans cette maison et de conduire une Lambo ? Oui mais à quel coût humain ?