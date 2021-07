Erika Jayne de RHOBH révèle que l’ex Tom était inconscient pendant 12 heures après avoir quitté une falaise en 2017 et confirme qu’il a triché

Erika Jayne de REAL Housewives Of Beverly Hills a révélé que son mari Tom Girardi était « inconscient pendant 12 heures » après avoir « roulé du haut d’une falaise » dans un accident effrayant en 2017.

La star de Bravo a pleuré en faisant la confession choquante – qui comprenait également la confirmation que Tom avait triché pendant le mariage – le même jour, l’IRS a gelé tous les actifs de plusieurs millions de dollars du couple en décembre.

Erika, 50 ans, a rejoint ses camarades de casting de RHOBH dans le manoir de Palm Springs, co-vedette de Kyle Richard, pour une escapade dans le désert de la ville.

Kyle, 52 ans, et ses copines étaient incrédules alors qu’elles discutaient du désastre financier et juridique d’Erika avant son arrivée à la maison.

Dès qu’Erika est arrivée au domaine, elle a été accueillie par Kyle, Lisa Rinna, Dorit Kemsley et Crystal Kung Minkoff.

«Je ne vais pas bien et je ne vais pas être bien pendant très longtemps. C’est terrible! Ce ne sont que de mauvaises nouvelles tout le temps », a admis Erika.

Parlant de l’état mental décroissant de Tom, elle a déclaré : « Tom changeait. C’était au fil du temps. Lorsque vous regardez lentement quelqu’un s’effondrer, c’est une chose difficile à faire.

En 2017, Tom a eu un accident de voiture que lui et Erika ont qualifié de pas grave et tout le monde pensait qu’il venait de se casser la cheville en conséquence. Tout le monde pensait que c’était mineur. Elle a déclaré dans un épisode en 2017 : « Tom va bien, la voiture ne va pas mais il va bien. » Erika révèle dans l’épisode de ce soir que Tom « est tombé d’une falaise » et a été « inconscient pendant 12 heures mais personne ne le sait. Je le sais parce que je l’ai trouvé. Elle ajoute : « il a eu une grave blessure à la tête, s’est cassé l’épaule, s’est cassé la cheville et s’est cassé la clavicule. Il n’était pas avec la voiture, il était en bas de la colline quand je l’ai trouvé. D’une manière ou d’une autre, après avoir vécu dans notre maison pendant plus de 30 ans, il prend une route secondaire, passe derrière la maison et dégringole de la voiture. Il m’a finalement appelé et j’ai dit « où étiez-vous » et j’ai juste supposé qu’il était avec une autre femme.

Le groupe a l’air choqué et Kyle demande : « Attends, quelle femme ? Erika dit « Je ne sais pas, aucun d’entre eux. Faites votre choix. » Kyle répond : « Alors ça veut dire qu’il te trompait ? »

Erika dit : « Vous n’avez aucune idée de ce que j’ai vécu. C’est ma vie. Je n’avais jamais consulté le téléphone de mon mari, je n’avais jamais touché ses papiers. Mais après que Yolanda ait divorcé de David, je viens d’ouvrir le téléphone et je me suis dit « wow d’accord ! » J’ai trouvé la preuve. J’ai trouvé des images et des textes. Je suppose que cela a duré des années. Il ne le nie pas. Je vais bien, mais je ne vais pas bien maintenant.

Quand Kyle demande pourquoi elle n’est pas partie quand elle l’a découvert, Erika dit : « Où vais-je ? Où irais-je ? Il a dit ‘c’est ma maison.’ Il l’a dit clairement.





