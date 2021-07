Erika Jayne de RHOBH n’est «pas d’humeur» à fêter ses 50 ans après un procès pour divorce et accusations de fraude

La star de REAL Housewives of Beverly Hill, Erika Jayne, ne se sent apparemment pas très festive, quelques jours avant son 50e anniversaire.

La Bravolebrity a été mêlée à son divorce et à un procès pour fraude.

Bravo

Photo de l’AP

Selon D’ACCORD!, Erika, qui aura 50 ans le dimanche 10 juillet, est une « épave nerveuse, et ce n’est pas étonnant, puisque son monde s’effondre autour d’elle ».

Des sources disent : « En plus de cela, elle est impliquée dans cette procédure de faillite contre Tom et pourrait se retrouver sous l’eau financièrement. »

Cependant, elle est reconnaissante de la façon dont ses collègues femmes au foyer la soutiennent pendant cette période difficile.

Les initiés ont poursuivi: «Elle est tellement reconnaissante pour cela. Erika est déterminée à blanchir son nom et à sortir de l’autre côté, mais l’avenir semble assez sombre »,

« Elle n’aurait jamais pu imaginer que sa vie serait un tel cauchemar lors du grand 5-0! »

Au cours du week-end, Erika a été CLAQUÉE pour avoir pris une jet privé, après avoir été accusée d’avoir « volé des millions aux orphelins ».

Erika est sous le feu depuis qu’elle et son ex-mari Tom Girardi, 82 ans, ont été accusés de détournement de fonds.

Après Le courrier quotidien obtenu des photos d’Erika se dirigeant vers l’avion chic, une RHOBH fan a écrit sur Reddit: « La regarder me rend malade. Les choses qu’elle et les victimes de Tom étaient terminées, et elle s’en moquait. Personne horrible. Je n’ai pas eu envie d’activer bravo récemment en raison de leur tolérance à ce comportement.

Getty

Getty Images – Getty

De retour en novembre, Erika fans choqués quand elle a déposé pour divorce de l’ancien super avocat, Tom, 82 ans, après 21 ans ensemble.

Suite à la demande de divorce, il a commencé à être frappé par procès après procès pour fraude, détournement de fonds et rupture de contrat.

Erika s’est impliquée lorsqu’il a été affirmé qu’ils maintenaient leur style de vie luxueux avec l’argent qu’il aurait volé à ses clients.

Bien qu’elle ait refusé sachant toujours ce que Tom préparait, des rapports affirment qu’il a utilisé 20 MILLIONS $ de l’argent pour financer également sa carrière dans le divertissement.





Erika n’est « pas satisfaite » du montage de l’émission, car des scènes faisant étalage de sa richesse ont provoqué une réaction des fans après des allégations de fraude, a récemment révélé The Sun en exclusivité.

« Erika n’est pas satisfaite du montage sur Real Housewives car elle pense que cela exacerbe les critiques du public à l’égard de ses dépenses », a déclaré l’initié.

« Elle a affiché sa richesse dans la série pendant des années, avec À M, et maintenant il revient la mordre au milieu du scandale des détournements de fonds.