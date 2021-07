Erika Jayne de The Real Housewives of Beverly Hills a fondu en larmes et a admis qu’elle était « seule » après que ses amis se soient » retournés contre elle » quand elle s’est » cassée « .

Dans le Bravo aperçu, Erika, 50 ans, a parlé à Kyle Richards, 52 ans, environ elle s’est sentie trahie par les autres, qui se sont éloignés d’elle.

5 NINTCHDBPICT000666020602 Crédit : Bravo

5 Erika et Tom photographiés ensemble Crédit : AP Photo

Dans le clip, le De vraies femmes au foyer de Beverly Hills La star était dehors quand elle a commencé à parler de son ex-mari, Tom, 81 ans, qui n’était « pas bien ».

Kyle a dit : « Lui avez-vous déjà parlé ?

Erika secoua la tête « non » et dit: « Pas depuis le jour où je l’ai quitté. Tom est un homme fier.

« L’une des raisons pour lesquelles j’ai demandé le divorce était sa résistance à quoi que ce soit – à une conversation. »

La star de télé-réalité a remarqué que son ancien partenaire ne voyait pas très bien et n’entendait pas non plus.

le RHOBH la star a ajouté: « Vous êtes en train de vous dégrader devant moi et vous l’ignorez. »

‘URGENCE MÉDICALE’

En février, le frère de Tom, Robert, l’avait mis dans un établissement.

Robert avait obtenu la tutelle après une « urgence médicale ».

Les documents judiciaires se lisent comme suit : « Thomas V. Girardi (« Tom ») est un avocat plaidant renommé, responsable de certains des verdicts de responsabilité civile les plus notables en Californie.

« Cependant, à 81 ans, l’état actuel de Tom s’est malheureusement détérioré au point qu’il ne peut plus s’occuper de lui-même sans aide.

« Sa mémoire à court terme est gravement compromise et, d’après les informations et les croyances, il n’est souvent pas orienté quant à la date, l’heure ou le lieu. »

Robert a ajouté qu’il « a une connaissance directe du fait que Tom vit seul et ne peut pas prendre soin de lui-même ».

« REPOSÉ À EMBEZZLER »

Malgré leur procédure de divorce en cours, Erika était répertoriée comme la femme de Tom dans les documents.

le RHOBH La star a annoncé sa séparation de Tom début novembre.

Les deux étaient mariés depuis environ 21 ans.

L’année dernière, Erika et Tom Girardi ont été frappés avec un procès pour détournement de fonds qui a affirmé qu’il avait « recouru à détourner le produit des colonies », y compris celles pour ceux qui avaient perdu des êtres chers dans un accident d’avion.

La plainte l’accusait d’avoir détourné le produit du règlement afin de « continuer à financer ses somptueux fonds et ceux d’Erika. Modes de vie de Beverly Hills. »

Récemment, Andy Cohen a révélé sur son Radio Andy spectacle a révélé que Situation juridique d’Erika commencera à jouer à l’écran.

Any a dit : « Cette saison, c’est comme un mystère qui se dévoile et à chaque épisode, vous commencez à en avoir un peu plus.

« Et je pense, je pense que cette semaine est l’épisode où le premier article sur Tom Girardi arnaquant ses clients sort.

« Et les femmes commencent à se rendre compte, elles commencent à se dire ‘Eh bien, attends. Qu’est-ce que c’est ?' »

5 Erika a été mariée à Tom pendant 21 ans Crédit : Instagram

5 Tom ‘s’est malheureusement détérioré’ dans son état Crédit : Hulu

5 Erika a admis que Tom « n’était pas bon » Crédit : Instagram

La star de Real Housewives of Beverly Hills est diffusée les mercredis sur Bravo à 20 heures.