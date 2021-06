Erika Jayne de RHOBH fait face à un casting pour la première fois depuis le divorce de Tom Girardi alors que les co-stars disent qu’elles « ne l’ont pas vu venir »

ERIKA Jayne a affronté ses coéquipiers pour la première fois depuis son divorce soudain avec Tom Girardi, les laissant choqués dans le teaser de la série.

le De vraies femmes au foyer de Beverly Hills la star a récemment fait face à la réaction de l’ancien de la franchise Danielle Staub qui l’a déchirée comme « faux » au milieu du scandale de détournement de fonds de son mari.

9 Erika Jayne a affronté ses co-stars pour la première fois depuis son divorce Crédit : Bravo

Erika, 49 ans, a confronté ses camarades de casting pour la première fois depuis le divorce de son mari Tom Girardi pour avoir « volé des millions » aux victimes.

Dans un nouveau teaser pour l’épisode de mercredi, les femmes au foyer se sont réunies et ont discuté de la fin du mariage de la star de télé-réalité.

Après que Garcelle Beauvais a admis qu’elle « ne l’avait pas vu venir », un autre acteur a partagé que le divorce « était une surprise », avant que la nouvelle divorcée n’ouvre la porte et ne laisse les femmes sous le choc.

Erika arborait une expression sérieuse en entrant dans la pièce, vêtue d’une robe en soie rose foncé et ses cheveux blond platine droit sur ses épaules.

9 Les femmes au foyer ont été choquées par la scission Crédit : Bravo

9 Ils ne l’ont pas vu venir Crédit : Bravo

Non seulement la star de télé-réalité a rencontré une controverse publique de masse sur son rôle dans son mari Tom Girardi, mais plus tôt cette semaine, elle a également fait face à la réaction d’une autre star de Bravo.

Dans le nouveau documentaire Hulu basé sur le crime présumé de Tom, La femme au foyer et l’arnaqueur, De vraies femmes au foyer du New Jersey alun Danielle Staub a appelé Erika « faux ».

« Erika Jayne, j’ai vu dans l’émission, et j’ai aussi travaillé avec elle sur Watch What Happens Live une ou deux fois.

« Je n’ai pas eu la meilleure ambiance d’elle – je connais beaucoup de fausses personnes, et il s’avère qu’elle n’est que l’une d’entre elles. »

9 Tom a été accusé d’avoir détourné des millions Crédit : AP Photo

Danielle Staub a qualifié la femme au foyer de « faux »

Danielle a également critiqué les habitudes de dépenses d’Erika, ajoutant: « Les dames, elles ont tendance à faire étalage et le font toujours, bien au-delà de leurs moyens.

« J’ai aimé ça même si elle ne peut pas tenir un air, elle a chanté. Elle a diverti. Elle est divertissante », a-t-elle avoué, en parlant de la carrière de chanteuse de la star.

Le documentaire révèle le fonctionnement interne de la carrière juridique du multimillionnaire et les habitudes de dépenses exagérées de sa femme.

De nombreux fans de la série de longue date ont accusé Erika de savoir ce que son mari de 82 ans faisait dans les coulisses, car il aurait détourné des mains des membres de la famille du défunt.

9 Tom aurait volé les familles des victimes d’un accident d’avion Crédit : Getty Images – Getty

9 Un documentaire a été créé pour révéler ses relations Crédit : ABC

L’avocat s’est engagé à protéger les proches de ceux qui ont perdu la vie dans le crash de Lion Air en 2018, car il les a représentés contre des géants de l’entreprise devant les tribunaux.

En novembre, Erika a choqué les fans lorsqu’elle a demandé le divorce de Tom après 21 ans de mariage.

La mère de l’un d’eux a affirmé plus tard que son ex-mari l’avait trompée à plusieurs reprises, ce qu’il n’a ni confirmé ni nié.

Après avoir déposé, À M a été frappé de poursuites judiciaires après poursuites pour fraude, détournement de fonds et rupture de contrat.

9 Erika et Tom ont été mariés pendant 21 ans Crédit : Bravo

9 Elle a demandé le divorce en novembre Crédit : Getty Images – Getty

Le style de vie exagéré d’Erika aurait été confirmé par les millions de dollars que son ex a volés aux familles des victimes.

La native de Géorgie a nié toute implication dans le détournement de fonds, affirmant qu’elle n’avait aucune idée de ce que son ex faisait pendant leur mariage.

Une source a dit Nous hebdomadaire: « Erika ignorait totalement les allégations très graves qui étaient portées contre Tom devant le tribunal.

« Tom a toujours géré toutes les finances et c’est ainsi qu’ils ont géré les choses. Erika se sent trahie par Tom parce qu’elle lui faisait totalement confiance.