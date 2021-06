Erika Jayne de RHOBH et son mari Tom Girardi sous le feu des critiques alors qu’un nouveau documentaire sur Hulu se penche sur les allégations de fraude contre le couple

La star de REAL Housewives of Beverly Hills, Erika Jayne, et son futur ex-mari, Tom Girardi, font l’objet d’un nouveau documentaire sur Hulu.

Le spécial creuserait apparemment les allégations de fraude contre le tristement célèbre couple.

💍 Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur De vraies femmes au foyer.

7 La star de RHOBH Erika Jayne et son futur ex-mari Tom Girardi sont les sujets d’un nouveau documentaire Hulu Crédit : Bravo

7 Le spécial creuserait les allégations de fraude contre le tristement célèbre couple Crédit : AP Photo

Une promo pour le documentaire d’ABC News Originals, The Femme au foyer et le Hustler, qui sera diffusé sur Hulu, se penche sur les scandales juridiques de l’ancien couple et l’accusation de détournement de fonds de Tom.

Selon ABC News, le documentaire cite des messages vocaux, des dossiers judiciaires et l’une des cassettes de déposition jamais diffusées auparavant de Tom.

Les experts présentés dans le documentaire ont noté: « Tom Girardi était la loi de LA – si puissant. »

7 Le documentaire d’ABC News Originals, The Housewife and the Hustler examine les scandales juridiques de l’ancien couple et l’accusation de détournement de fonds de Tom Crédit : ABC

7 Selon ABC News, le documentaire cite des messages vocaux, des dossiers judiciaires et l’une des cassettes de déposition inédites de Tom Crédit : ABC

7 Les experts présentés dans le documentaire ont noté: « Tom Girardi était la loi de LA – si puissant » Crédit : ABC

Un autre commentateur ajouté de Tom et d’Erika dépenses : « Ils gaspillaient de l’argent à gauche et à droite, mais ensuite… »

La comédienne Heather McDonald demande : « Je pense que la plus grande question est : est-ce qu’elle savait ?

Le documentaire commencera à être diffusé le 14 juin.

7 Une promo précoce pour cette saison RHOBH a vu Erika raconter à ses co-stars à quoi ressemblait sa vie pendant la pandémie Crédit : Bravo

7 La star de télé-réalité de 49 ans a annoncé sa séparation de Tom, 81 ans, en novembre après plus de 20 ans de mariage Crédit : Bravo

Une promo en avance pour ça RHOBH la saison a vu Erika racontez à ses co-stars à quoi ressemblait sa vie pendant la pandémie: « Comme nous tous, je suis occupé tout le temps, et quand je suis rentré de New York, c’était vraiment silencieux.

« Et puis quand je n’avais rien à faire, je marchais dans les couloirs de la maison et je ne pouvais pas dormir. Et je ne pouvais pas le secouer, et je ne pouvais pas le secouer. Je me sentais incroyablement bien. peur. Qui suis-je si je ne travaille pas ? Chaque jour, je me réveillais, et je redoutais de me réveiller.

Plus tard dans un confessionnal, Erika a révélé: « Il y a tellement de choses que ces femmes ne savent pas sur ma vie et sur ma vie personnelle parce que vous savez quoi? Tout le monde a des problèmes – tout le monde. Et plus votre vie est grande, plus vos problèmes sont gros. «

Le mois dernier, Erika l’a inscrite Manoir de 13 millions de dollars à Los Angeles elle a partagé avec son mari, l’avocat Tom Girardi, qui a « une énorme dette envers ses clients » au milieu de leur divorce.

La star de télé-réalité de 49 ans a annoncé sa séparation de À M, 81 ans, de retour en novembre après plus de 20 ans de mariage.

Tom est poursuivi pour avoir prétendument détourné des millions des familles des victimes d’accidents d’avion.

Un rapport déposé par un administrateur indépendant enquêtant sur les actifs de l’entreprise a affirmé que l’entreprise de Tom était fortement endettée et devait toujours 26 millions de dollars à « des dizaines à des centaines de clients ».

Une partie de ces fonds de règlement impayés, environ 2 millions de dollars, sont destinés aux clients impliqués dans l’accident du vol 610 de Lion Air.