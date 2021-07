Erika Jayne de RHOBH enfile une robe de salon Versace à 600 $ pour se faire livrer une pizza à l’extérieur d’une humble nouvelle maison après des allégations de fraude

Erika Jayne de REAL Housewives Of Beverly Hills a été aperçue en train de saisir sa commande de pizza dans une robe de salon Versace de 600 $ à l’extérieur de sa nouvelle maison.

La sortie publique intervient après que la star de télé-réalité s’est séparée de son ex-mari Tom Girardi au milieu des allégations selon lesquelles ils « ont volé des millions aux victimes d’accidents d’avion ».

Erika Jayne de Real Housewives Of Beverly Hills semble avoir encore des articles de luxe[/caption]

Elle a prouvé que lors d’une récente sortie publique[/caption]

L’homme de 49 ans a été vu dans la robe blanche qui est recouverte d’une texture Versace logo imprimé – elle l’a également gardé fermé lors de la cueillette de sa commande chez Lucifers Pizza à LA.

Erika, qui a également été vu tenant un coca de deux litres, portait une paire de lunettes de soleil et des sandales à enfiler.

Le RHOBH la star semblait assez décontractée, malgré les retombées des allégations révélatrices portées contre elle et son ex-mari À M.

L’avocat en disgrâce est poursuivi pour prétendument détourner des millions des familles des victimes d’accidents d’avion.

La star de télé-réalité portait un peignoir Versace à 600 $ pour récupérer sa commande de pizza[/caption]

Elle a gardé la robe blanche, qui est recouverte d’un imprimé texturé du logo Versace, fermée alors qu’elle prenait sa nourriture chez Lucifers Pizza à LA.[/caption]

Erika portait également une paire de lunettes de soleil et des sandales à enfiler[/caption]

En plus de la pizza, la star de la télévision s’est assurée de prendre son coca de deux litres[/caption]

Erika retourne dans son humble maison avec sa commande en main[/caption]

Un rapport déposé par un administrateur indépendant enquêtant sur les actifs de l’entreprise a affirmé que l’entreprise de Tom était fortement endettée et devait toujours 26 millions de dollars à « des dizaines à des centaines de clients ».

Une partie de ces fonds de règlement impayés – environ 2 millions de dollars – est destinée aux clients impliqués dans le cas du crash du vol 610 de Lion Air.

L’homme de 82 ans a ensuite été poursuivi par ses partenaires commerciaux, ce qui a entraîné une demande de mise en faillite au chapitre 7 en décembre.

LE RLE D’ERIKA ?

Auparavant, Erika était accusée de « cachant ses relevés bancaires », en tant qu’avocat spécial du contentieux d’un syndic, a précédemment confirmé que le cabinet d’avocats de Tom avait transféré une somme révélatrice de 20 millions de dollars au Bravo les nombreuses entreprises de la star.

Il semble qu’Erika ait même créé l’une des entreprises après l’annonce du scandale des détournements de fonds.

Alors que la star de la télévision a nié toute implication ou avoir eu connaissance des procédures commerciales de son ex-mari, le service de streaming Hulu a publié un spécial sur le scandale appelé La femme au foyer et l’arnaqueur.

Le documentaire a révélé les détails de la carrière juridique de plusieurs millions de dollars de Tom et les habitudes de dépenses somptueuses de sa femme.

Depuis que les allégations ont été abandonnées, Erika a dû faire tout un changement de style de vie par rapport à sa vie glam précédente – qui comprend déclassement de son manoir de 13 millions de dollars à un petit espace de bachelorette.

LES RETOMBÉES

Au cours d’un récent épisode de la populaire série de téléréalité, Erika s’est effondrée en disant à costar Kyle Richards sur la façon dont Tom se « dégradait » devant elle alors qu’il perdait la vue et l’ouïe.

Cependant, un expert en langage corporel exclusivement revendiqué à The Sun que la démonstration d’émotions d’Erika semblait « répétée » et « forcée ».

Alors qu’Erika s’est ouverte sur le petit écran à propos de sa situation actuelle, cela n’a eu aucun impact sur les fans comme ils l’ont fait. l’a critiquée pour avoir montré « aucune sympathie » aux victimes.





Dans un épisode de RHOBH, Erika a déclaré. « … Les choses qui sont dites sont tout simplement fausses. Les gens les croient et ils sont partout et c’est terrible et je suis ici tout seul… »

Une personne sur les réseaux sociaux a rapidement écrit : « Même si Erika n’avait vraiment aucune idée des fonds volés aux clients de Tom, alors elle devrait envisager d’aider ces victimes autant qu’il est humainement possible.

Il semble cependant Erika en a assez du contrecoup, comme elle l’a récemment tweeté : « Pourquoi bloquer les gens ou limiter qui peut ou ne peut pas commenter ? Soit le dire ou pas. F ** k ceux qui ne peuvent pas le prendre.

La dernière sortie d’Erika intervient après qu’elle se soit séparée de son ex-mari Tom Girardi au milieu des allégations selon lesquelles ils « ont volé des millions aux victimes d’un accident d’avion »[/caption]

Erika a nié toute implication ou avoir eu connaissance des procédures commerciales de son ex-mari[/caption]

Récemment, Erika a riposté aux trolls qui ont continué à la critiquer depuis que les allégations ont été abandonnées[/caption]