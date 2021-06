Erika Jayne de RHOBH dénonce les critiques qui insistent sur le fait que la star du glamour a l’air « échevelée » lors de sa première sortie depuis le film sur les poursuites judiciaires de ses ex

Erika Jayne de RHOBH a critiqué les ennemis qui ont insisté sur le fait que la star avait l’air « échevelée » lors de sa première sortie depuis le film explosif de Hulu sur son mari Tom Girardi.

Hier, Bravo les fans ont été choqués alors que The Sun a exclusivement publié des photos de la personnalité de la télévision pomper du gaz dans un pantalon de survêtement après avoir apparemment été forcée de se débarrasser de son équipe glamour de 40 000 $ par MOIS.

Erika Jayne a applaudi les ennemis qui ont affirmé qu’elle avait l’air » échevelée » sur des photos récentes[/caption]

La star aurait été forcée d’abandonner son équipe glam à « 40 000 $ par mois »[/caption]

De nombreux téléspectateurs ont exprimé leur surprise et ont même affirmé que « s ** t doit avoir vraiment touché le fan » en raison de son apparence – ce qui contrastait fortement avec la façon dont elle se présente généralement.

Cependant, l’homme de 49 ans a applaudi aux critiques et a riposté avec un roulement des yeux: « Bonne nuit Twitter, s’il vous plaît soyez en plein glamour lorsque vous pompez de l’essence. Apparemment, c’est un gros problème.

« Allez être offensé par votre propre vie », s’est-elle exclamée dans un autre tweet.

Elle a également interagi avec les quelques fans qui l’ont défendue à la suite de son gâchis juridique avec son ex-mari, avocat.

Une personne a écrit : « Vous ne savez rien à propos d’Erika parce que cela a toujours été elle quand elle traîne avec ses amis. Mais partez, je suppose.

En réponse, Erika a accepté et a cité le message, ajoutant: « Exactement! »

La native de Géorgie a également retweeté quelques autres fans qui ont défendu ses photos choquantes.

Hier, Erika a été photographiée pour la première fois depuis que le doc de Hulu, The Housewife & The Hustler, a détaillé le scandale de détournement de fonds de son mari et leur divorce désordonné.

La chanteuse et star de la télévision, qui a quitté le manoir de Pasadena de 7 millions de dollars de l’ancien couple et s’est installée dans un quartier plus modeste maison de 1,5 million de dollars à Hancock Park, LA, a été vue en sueurs, faisant un clin d’œil à son ancienne richesse.

Des photographies exclusives obtenues par The Sun montrent la blonde lors d’une sortie lundi portant un t-shirt bleu du « Billionaire Boys Club » après avoir dégradé son style de vie.

Erika a été aperçue pour la première fois hier depuis le document explosif de Hulu sur sa famille[/caption]

La personnalité de la télévision s’est démaquillée et portait un pantalon de survêtement lors de la sortie de LA de lundi[/caption]

Les fans voient rarement Erika sans son glam complet déjà fait[/caption]

Il semble que son équipe glam coûteuse, payée 40 000 $ par mois, ne soit plus là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, car elle semblait se maquiller et sans soutien-gorge avec des serrures sans style.

Elle a également opté pour des leggings noirs, des baskets blanches et une paire de lunettes de soleil œil de chat blanches pour compléter son look décontracté.

Les fans ont été surpris par les images, avec un écrit: « Erika Jayne n’a vu aucun maquillage et cheveux ébouriffés après avoir été forcée d’abandonner une équipe glam de 40 000 $ par mois. »

« Ces photos d’Erika Jayne sont la façon dont vous savez que s ** t a vraiment frappé le fan », a déclaré un autre.

Un troisième a insisté: « Erika Jayne émerge sans maquillage et sans cheveux en désordre après avoir été forcée d’abandonner son équipe glam de 40 000 $ par mois au milieu du divorce de Tom Girardi et des problèmes juridiques croissants/ »

« Erika Girardi Jayne sait exactement ce qu’elle fait en sortant sans son glamour, alors nous pensons tous qu’elle a l’air rude parce qu’elle est si pauvre.

« Beaucoup de femmes n’ont pas d’équipe glam et ont l’air vraiment incroyables. C’est insultant qu’elle pense que les gens sont aussi crédules et/ou naïfs », a spéculé un autre.

De retour en novembre, Erika fans choqués quand elle a demandé le divorce de l’ancien super avocat, Tom Girardi, après 21 ans passés ensemble.

Suite à la demande de divorce, il a commencé à être frappé par procès après procès pour fraude, détournement de fonds et rupture de contrat.

Erika s’est impliquée lorsqu’il a été affirmé qu’ils maintenaient leur style de vie luxueux avec l’argent qu’il aurait volé à ses clients.

Le nouveau document explosif de Hulu a détaillé le scandale juridique actuel de Tom et Erika[/caption]

En novembre, Erika a demandé le divorce de l’avocat de 82 ans[/caption]





cependant, elle a nié avoir jamais su ce que Tom faisait et comment il a financé leur mode de vie.

Sa sortie de lundi intervient après le documentaire explosif sur Hulu, La femme au foyer et l’arnaqueur, a été libéré, de nombreuses personnes interrogées se demandant ce qu’Erika savait vraiment.

Le doc examine les pratiques juridiques douteuses de Tom alors qu’il travaillait comme avocat de premier plan à Los Angeles, qui a contribué à Le style de vie extrêmement somptueux d’Erika et a financé sa carrière pop.