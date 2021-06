La star de REAL Housewives of Beverly Hills, Erika Jayne, a été accusée d’avoir « caché ses relevés bancaires » tout en « affichant ses bijoux ».

Les dernières réclamations surviennent alors qu’elle a été accusée de fraude dans un procès.

Erika a été accusée d’avoir « caché son relevé bancaire » tout en « affichant des bijoux »[/caption]

La RHOBH s’est retrouvée au milieu de procès et de réclamations pour détournement de fonds[/caption]

ErikaL’ex-mari de Tom Girardi et son cabinet d’avocats, Girardi Keese, ont déjà été accusés d’avoir détourné des fonds de plusieurs familles qui ont perdu des êtres chers dans un accident d’avion Boeing en 2018.

L’homme de 82 ans a ensuite été poursuivi par ses partenaires commerciaux, ce qui a entraîné une demande de mise en faillite au chapitre 7 en décembre.

Selon une copie de la dernière motion obtenue par GENS, les créanciers requérants dans l’affaire de la faillite ont déposé une requête accusant le RHOBH star de refuser de remettre les relevés bancaires et autres documents au syndic de faillite qui enquête sur les actifs de l’avocat.

Le conseiller juridique spécial du syndic avait précédemment confirmé que le cabinet d’avocats de Tom avait transféré 20 millions de dollars aux nombreuses entreprises d’Erika.

le Bravo star a même créé l’une des entreprises après l’annonce du scandale des détournements de fonds.

La star de télé-réalité a été accusée d’avoir retenu ses relevés bancaires[/caption]

Tom a envoyé des millions de dollars aux nombreuses entreprises d’Erika[/caption]

Selon PEOPLE, la motion demandait au comptable d’Erika, Michael Ullman, de remettre une série de « documents financiers clés » pour l’enquête.

Le document disait : « Erika a refusé de donner accès à sa société de gestion, son CPA qui abrite également sa société de gestion, à tous les livres et registres d’EJ Global ou de l’une de ses sociétés affiliées.

Il a poursuivi: «Au fil des jours, Erika a dissipé publiquement les actifs de la communauté en vendant ses vêtements sur des sites Web publics, en affichant de gros bijoux sur les réseaux sociaux et à la télévision, et n’a rien fait pour aider en retour des paiements fermes structurés qui lui sont versés. au lieu de l’entreprise par la loterie californienne, bien qu’elle ait été contactée par l’intermédiaire d’un avocat il y a plus de douze jours.

Tom a fait l’objet de plusieurs poursuites au cours des derniers mois[/caption]

Le couple a été accusé d’avoir « volé des millions d’orphelins »[/caption]

La motion prétendait ensuite que le RHOBH star a utilisé ses entreprises pour cacher ses actifs, alors qu’elle aurait bloqué l’accès à son comptable alors qu’elle continue d’afficher publiquement sa richesse.

Le document disait: «À chaque tour, Erika a utilisé le glam pour continuer à aider et à encourager ces transactions fictives qui se sont produites en ce qui concerne les transferts importants d’actifs du [Girardi Keese] à Erika. « De plus, le fiduciaire n’a reçu aucune coopération d’Erika, ce qui est constant [sic] avec quelqu’un qui cache des biens.

En novembre 2020, la personnalité de la télévision a choqué le public lorsqu’elle a demandé le divorce de l’avocat après 21 ans de mariage.

Moins d’un mois après le dépôt, Tom, son cabinet d’avocats et Erika ont été poursuivi pour avoir prétendument détourné des millions.

Erika a choqué les fans lorsqu’elle a demandé le divorce de Tom en novembre[/caption]

Elle est connue pour afficher sa richesse sur RHOBH et les réseaux sociaux[/caption]

Erika a nié toute implication ou avoir eu connaissance des procédures commerciales de son ex-mari.

Une source a dit Nous hebdomadaire: « Erika ignorait totalement les allégations très graves qui étaient portées contre Tom devant le tribunal.

« Tom a toujours géré toutes les finances et c’est ainsi qu’ils ont géré les choses. Erika se sent trahie par Tom parce qu’elle lui faisait totalement confiance.

Alors que le drame juridique continue de se dérouler, Hulu a publié un spécial sur le scandale appelé La femme au foyer et l’arnaqueur.

Le scandale a été expliqué dans le spécial Hulu The Housewife and the Hustler[/caption]





Le documentaire a révélé les détails de la carrière juridique de plusieurs millions de dollars de Tom et les habitudes de dépenses somptueuses de sa femme.

Erika a récemment été aperçue pompage de gaz à la recherche échevelée et négligée après avoir été forcée de licencier son équipe glam de 40 000 $ par mois.

La mère d’un enfant portait des leggings noirs, un tee-shirt bleu sarcelle, pas de maquillage et de grandes lunettes de soleil pour cacher son visage dans le photos obtenues exclusivement par The Sun.

La vie d’Erika est rapidement passée de la richesse aux haillons[/caption]